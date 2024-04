"Mi corazón está roto": Yulimar Rojas es baja en París-2024 por lesión

La campeona olímpica del salto triple Yulimar Rojas anunció este viernes su baja en los Juegos Olímpicos de París-2024 a causa de una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo.

"Mi corazón está roto y siento tanta tristeza que quiero disculparme por no poder representarlos en París-2024", dijo Rojas en un comunicado divulgado en redes sociales y dirigido a Venezuela, acompañado por una fotografía suya en una cama en un hospital.

La atleta de 28 años explicó que se lesionó mientras entrenaba: "A la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce en una lesión en el tendón de Aquiles".

"Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos", apuntó la caraqueña, considerada reina del triple salto y entrenada por el cubano Iván Pedroso.

Dueña de la mejor marca mundial del año pasado, 15.35 metros, Rojas esperaba revalidar el oro ganado en Tokio-2020, cuando se sumó al boxeador Francisco 'Morochito' Rodríguez en México-1968, el taekwondista Arlindo Gouveia en Barcelona-1992 y al esgrimista Rubén Limardo en Londres-2012 en el exclusivo club de venezolanos que han ganado preseas doradas olímpicas.

Aspiraba también a convertirse en la primera mujer que rompe la barrera de los 16 metros en el salto triple. Su récord mundial de 15.74, fijado en pista cubierta el 20 de marzo de 2022, avala ese objetivo.

El 5 de julio de 2023, con un salto de 15.16, Rojas selló su boleto olímpico a París 2024 y se alzó con la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador-2023.

La venezolana era una las grandes apuestas de Venezuela para conseguir medalla en París-2024, junto a los pesistas Julio Mayora y Keydomar Vallenilla, que ganaron platas en Tokio-2020.

"Le deseo mucho éxito a nuestra delegación venezolana en París-2024, desde ya estoy muy orgullosa de ustedes, y a mis compañeras de pista que den el máximo por alcanzar también la gloria", deseó Rojas.

La triplista tenía como objetivo adicional en París: participar también en el salto largo y buscar un doblete.

"Soy una mujer de retos, para mí doblar en unos Juegos Olímpicos es un sueño que voy a intentar hacer realidad", advirtió la venezolana en julio de 2023 tras los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Rojas colecciona cuatro campeonatos mundiales al aire libre en el salto triple (2017, 2019, 2022 y 2023) y tres en pista cubierta (2016, 2018 y 2022), además de tres títulos de la Liga de Diamante.

