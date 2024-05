"Mi foco no está en Biles, está en mí", dice la brasileña Rebeca Andrade

Rebeca Andrade asegura no sentir presión para ganar medallas para Brasil en los Juegos Olímpicos de París. Su concentración, dice en una entrevista con la AFP, ni siquiera está fijada en la gran favorita, la legendaria Simone Biles, sino en sus propias capacidades gimnásticas.

En la recta final para las justas parisinas (26 de julio-11 de agosto), la gimnasta brasileña, que este miércoles cumple 25 años, se prepara para defender la presea dorada conquistada en Tokio-2020 y sus dos títulos mundiales (2021, 2023) en salto de potro.

En la capital japonesa se bañó de oro en ausencia de Biles, que se retiró de la mayoría de las pruebas alegando una inesperada incapacidad para situarse en el espacio durante sus exhibiciones.

Y mientras la estadounidense estuvo parada dos años, Andrade, primera medallista olímpica brasileña en su deporte, se perfiló como una de sus grandes adversarias al subir varias veces a lo alto del podio.

Inclusive obtuvo un histórico primer lugar en el all around individual femenino del campeonato mundial de gimnasia artística de 2022.

Pero Biles, la gimnasta más laureada de todos los tiempos, está de vuelta en París para desquitarse y amargar las aspiraciones de la carismática deportista brasileña (de 1,55 m), nacida en Guarulhos, una ciudad cercana a Sao Paulo.

- "Estoy feliz" -

Tras la baja por lesión de la atleta venezolana Yulimar Rojas, la paulista parte como la figura más importante del deporte latinoamericano y esperanza de su país para superar el récord de medallería registrado en Tokio (siete oros, 21 medallas en total).

Y promete, como es habitual en sus presentaciones, ambientadas con funk brasileño, rendir homenaje al Brasil negro, popular y marginado.

Pregunta: ¿Cómo están su cabeza y cuerpo para participar en los Olímpicos?

Respuesta: "Gracias a Dios estoy bien, feliz, sana. Creo que ese es el punto principal y uno de los más importantes para que me sienta preparada para competir".

P: En su tercera participación olímpica, tras Rio-2016 y Tokio-2020, usted es considerada la carta fuerte de Brasil en los Juegos. ¿Cómo lidia con esa presión?

R. "Sé que es una responsabilidad, pero no me siento presionada y no lo siento como un peso, porque sé que no estoy obligada a volver a mi país con medallas. Mi obligación es dar lo mejor de mí dentro de mis posibilidades. Yo logro controlar bastante mi cabeza, pero claro que espero tener resultados muy positivos".

- ¿El futuro? -

P. Biles es la rival a vencer. ¿Cómo derrotarla?

R. "No sé decir cómo vencerla, porque mi foco no está en ella, mi foco está en mí. Así que dar lo mejor de mí es algo que me hará sentir muy orgullosa de todo lo que tengo que presentar. Y espero que ella también lo haga lo mejor posible, porque es un honor poder competir a su lado".

P. En el Mundial de Amberes-2023 el mundo vio una imagen inusitada: tres gimnastas negras -usted, Biles y la estadounidense Shilese Jones- en el podio. ¿Qué significaría repetir ese logro en París?

R. "Una nueva representación. Hoy en día estamos viendo muchos más atletas negros y podemos representar y animar a tantos niños y jóvenes que antes pensaban que no podían soñar. Hoy, además de soñar, pueden creer que es posible".

P. Todavía falta mucho tiempo, ¿pero podemos contar con Rebeca Andrade en los Juegos de Los Ángeles-2028?

R. "¡Ah (risas), sólo Dios lo sabe!".

