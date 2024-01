Novak Djokovic, que busca un undécimo título en el Abierto de Australia y un inédito 25º Grand Slam, se mostró el sábado optimista sobre el estado de su muñeca derecha, que le causó molestias en sus primeros partidos del año.

El número uno del mundo se enfrenta en primera ronda al croata Dino Prizmic, procedente de las previas.

"Mi muñeca va bien. He tenido tiempo entre mi último partido contra De Miñaur en la United Cup (derrota 6-4, 6-4 hace diez días) y mi primer partido aquí para recuperar. He hecho buenos entrenamientos, sin sentir dolor hasta ahora. Todo se presenta bien", declaró el serbio.

"No es tan serio como otras lesiones que he vivido aquí. En 2021 (abdominales) y el año pasado (muslo) tuve que gestionar lesiones más graves. No puedo predecir si resurgirá o no, no lo sé, con el paso de los partidos el nivel de estrés aumenta. Lo veremos", indicó.

Djokovic se mostró ambicioso de cara a sus posibilidades en el primer "Grande" del año.

"No es un secreto, yo expreso mis objetivos y digo abiertamente que quiero ganar cada torneo de Grand Slam en el que participo. Eso no va a cambiar", afirmó. "Espero comenzar la temporada como comencé la mayoría de las temporadas a lo largo de mi carrera, con un título aquí".

es/chc/iga/es