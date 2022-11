"Mi padre vive este momento a través de mí", dice Tim Weah tras marcar en el Mundial

El joven extremo Tim Weah expresó su felicidad por anotar este lunes el primer gol de Estados Unidos en Catar-2022, un logro que su padre, el legendario ex futbolista George Weah, nunca pudo lograr en un Mundial.

El gol de Weah en el minuto 36 abrió el marcador del choque ante Gales, que después puso el 1-1 final con una diana de penalti de Gareth Bale en el 82.

"Es una gran sensación. Creo que él está viviendo este momento a través de mí, estoy muy feliz de marcar este gol para ellos (su familia). Y estoy muy feliz de ayudar al equipo de la manera que sea", afirmó el delantero del Lille francés.

El punta, de 22 años, confirmó que su padre presenció este debut de Estados Unidos en Catar desde el estadio Ahmad Bin Ali en calidad de presidente de su país, Liberia.

Único jugador africano en ganar el Balón de Oro, George Weah dio el salto a la política tras colgar las botas y en 2017 ganó las elecciones presidenciales.

"No he podido mirar aún mi teléfono pero él estuvo aquí esta noche con mi madre y mi tío. Hablaré con él más tarde", afirmó Tim Weah. "Me alegré mucho de marcar pero si hubiéramos conseguido la victoria habría sido mucho más dulce".

Estados Unidos dominó a Gales en un excelente primer tiempo pero a la vuelta del descanso se vio sobrepasada por el poderío aéreo de los europeos, lo que Weah atribuyó en parte a la fatiga de su equipo.

"Creo que bajamos un poco el ritmo, el cansancio de la segunda parte nos lo hizo mucho más difícil", explicó. "Pero así es el fútbol. Como equipo, aprendemos de nuestros errores y tenemos que recuperarnos".

"Somos un equipo joven. Tenemos que ir paso a paso en cada partido", demandó el delantero con la vista puesta en el siguiente duelo por el Grupo B el viernes ante la líder Inglaterra.

