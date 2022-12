"milagrosa" croacia, preparada para vencer a un japón "perseverante", dice dt

Por Andrew Cawthorne

RAYÁN, Qatar, 4 dic (Reuters) - Croacia ha hecho maravillas para mostrar un gran rendimiento durante tanto tiempo en el fútbol internacional y está decidida a mantener su reputación el lunes frente a Japón en su partido por los octavos de final del Mundial, dijo el entrenador Zlatko Dalic.

"La población de Croacia es de 4 millones de habitantes y los resultados que hemos conseguido en la escena mundial son milagrosos", dijo Dalic, cuyo equipo fue subcampeón en el último Mundial y está invicta en tres partidos en Qatar.

"Estamos continuamente presentes en los torneos y en los Mundiales, y eso ya es un gran éxito. Nos hemos convertido en una fuerza futbolística mundial", destacó.

Croacia es el favorito para avanzar, pero no puede confiarse ante un Japón asombró en la fase de grupos al derrotar a España y Alemania.

"Ellos aplicarán la filosofía del guerrero samurái. Nosotros también lo haremos. Si queremos llegar más lejos, debemos aplicar esa misma actitud, hacerlo lo mejor posible y no subestimar a nadie", declaró Dalic a la prensa, señalando las escasas estadísticas de posesión de Japón en esas dos victorias.

"Japón tiene la menor posesión de balón del mundo, pero hace una gran transición. Es el rival más perseverante y persistente. Simplemente no se rinden. Tenemos una mentalidad similar, Japón y Croacia. Estamos en igualdad de condiciones".

Dalic destacó al capitán de Croacia, Luka Modric, que ha vuelto a jugar de forma sobresaliente a pesar de estar en el ocaso de su carrera, con 37 años.

"No puedo felicitarlo lo suficiente por su actuación. Este no será el último torneo que juegue con Croacia. Su profesionalidad, su buen estado de forma, su forma de entrenar, su trabajo de superación no tienen precedentes", dijo. "Necesitaremos a Luka durante algún tiempo más en el futuro". (Reporte de Andrew Cawthorne. Editado en español por Javier Leira)

