El atacante y capitán de la selección de Francia Kylian Mbappé rechazó pronunciarse sobre su futuro y confirmar su marcha del París Saint-Germain al final de la temporada, este viernes en Lyon en la víspera del amistoso con su selección ante Alemania.

"No he anunciado nada hasta ahora porque no tenía nada que anunciar. Siempre he dicho que el día en el que tenga algo que decir, lo diré. Nunca me he escondido, no tengo miedo. Pero siento decepcionaros, no tengo nada que anunciaros", explicó el jugador del PSG al ser preguntado sobre su futuro en el fútbol de clubes.

Según una fuente cercana al asunto, Mbappé indicó a principios de febrero a los dirigentes del PSG que no renovará su contrato y dejará el club al término del mismo en junio, siete años después de llegar a la entidad. El Real Madrid es el grandísimo favorito a hacerse con sus servicios.

"Estamos en el esprint final [de la temporada], en liza en todas las competiciones. La idea de lograr un triplete [Ligue 1, Copa de Francia, Liga de Campeones] es mucho más importante que la cuestión de saber si voy a quedarme o no. Hay partidos importantes que vienen, estamos concentrados en eso", aseguró.

Mbappé también fue preguntado sobre su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de París este año e insistió en que no es una decisión que dependa de él, sino más bien del club en el que esté en ese momento.

"Siempre he tenido el mismo deseo, he dicho que los Juegos Olímpicos en París son un evento especial y que quería estar ahí. Siempre he dicho también que no depende de mí. Mi intención no ha cambiado, pero la decisión final no me corresponde a mí. Estoy en un momento de mi vida en el que tomo distancias. Si voy, viviré un sueño. Si no voy, tendré que aceptarlo", declaró.

El Real Madrid, que según los rumores sería probablemente el destino de Mbappé para la próxima temporada, envió una carta a la Federación Francesa de Fútbol para informarle de que no liberaría a ninguno de sus jugadores extranjeros para los Juegos Olímpicos.

