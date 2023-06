"No era feliz" en París, admite Messi en entrevista a medios españoles

El futbolista argentino Lionel Messi, que anunció este miércoles que la próxima temporada jugará en el Inter de Miami de la liga norteamericana, admitió los problemas que tuvo en sus dos últimos años en el París SG: "No era feliz", aseguró en una entrevista a los diarios catalanes Sport y Mundo Deportivo.

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión (de irse a Miami) pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día", explicó Messi.

