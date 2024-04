"No estamos contentos", dice Trossard pese a su gol del empate

El belga Leandro Trossard, autor del tanto del empate 2-2 para el Arsenal ante el Bayern de Múnich en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, en declaraciones a la televisión TNT Sports:

"Empezamos muy bien y podríamos haber marcado dos o tres goles después de adelantarnos. Pero ahí se vio la calidad que tiene el Bayern para hacer daño. Por suerte pude ayudar al equipo con un gol, estoy muy contento con ello. Siempre intento hacer lo posible en el campo y espero que sea así en las próximas semanas. Tenemos un gran equipo, aunque sabemos que allí va a ser difícil, pero si jugamos a nuestro mejor nivel podemos ganar a cualquiera. (Sobre la caída en el área de su compañero Bukayo Saka en el descuento final, ante la que el árbitro no pitó nada) A mí me pareció penal, fue un contacto claro. No estamos contentos, pero cuando te vas al descanso perdiendo 2-1 y luego empatas es casi hasta positivo".

Bur/dr/iga