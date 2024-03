Nacho Fernández (defensa del Real Madrid a Movistar+ tras pasar a cuartos de final de Champions pese a empatar 1-1 con el Leipzig)

"Objetivo cumplido. No ha sido nuestro mejor partido. Hay veces que tienes malos partidos como hoy, ellos han estado fenomenal y nosotros no hemos estado bien, pero estamos en cuartos. No ha sido un buen partido, ni en el inicio, ni poniéndonos por delante en el partido, no hemos sabido hacernos fuertes, ellos tienen mucho potencial, salen rápido a las contras, no ha sido nuestro mejor día, pero hay que estar contentos porque está el objetivo cumplido que era pasar en la siguiente ronda. Hay que seguir trabajando nadie dijo que esto iba a ser fácil. (agarrarse al partido) cuando las cosas no salen como quieres, te toca luchar, pelear, jugar partidos como el de hoy que te hacen crecer y aprender".

