BUENOS AIRES, 22 nov (Reuters) - El presidente electo libertario de Argentina Javier Milei mantendrá sus planes de aplicar una terapia de "shock" para la resolver la crisis económica, con una inflación de tres dígitos, pobreza creciente y escasez de reservas.

En una entrevista a última hora del martes, Milei dijo que su Gobierno, que asumirá el 10 de diciembre, tendrá que hacer profundos recortes de gastos, algo que prometió en la campaña como parte de su plan de "motosierra" para cortar el gasto estatal.

"No hay plata. No hay plata", dijo Milei a la radio local Neura. "Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a una hiperinflación y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes", agregó.

Argentina, la segunda mayor economía de Sudamérica, está luchando contra una inflación del 143% y reservas netas negativas del banco central de 10.000 millones de dólares. Más del 40% de la población vive en la pobreza y una recesión está acechando.

Milei derrotó el domingo al ministro de Economía peronista Sergio Massa en un balotaje, un castigo de los votantes al Gobierno de centroizquierda al que muchos culpan de impulsar la crisis con un alto gasto que brinda apoyo a millones, pero ha probado ser insostenible.

El presidente electo, que se describe como anarco-capitalista y ha dividido la opinión pública en Argentina y otros lugares del mundo con sus planes de dolarizar la economía y cerrar el banco central, dijo que limitará el tamaño del Estado y tendrá equilibrio fiscal para fines de 2024.

"Voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto", afirmó y dijo que eso podría significar meses duros en el país.

"El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que gasta de más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", agregó. (Reporte de Horacio Soria. Escrito por Adam Jourdan. Traducido al español por Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)