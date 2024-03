BOGOTÁ, 22 mar (Reuters) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó al Ejército capturar vivo al máximo líder de una facción de las FARC que rechazó el acuerdo de paz del 2016, agravando la crisis en la negociación con esa organización que hace temer a analistas por un colapso del proceso y un recrudecimiento del conflicto.

La orden fue impartida el jueves en la noche por el mandatario en un acto de Gobierno en un pueblo del departamento de Sucre, en el norte de Colombia, luego de que Iván Mordisco, el máximo comandante del Estado Mayor Central (EMC), acusó a Petro de haberlos traicionado después de que lo apoyaron en la campaña presidencial.

"Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten (...), no quiero que lo maten por ahí, quiero es que esté vivo, porque va a la cárcel a hablar, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones", dijo un eufórico Petro ante una multitud.

Previamente Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia que impulsa una política de paz total para poner fin a un conflicto armado de seis décadas que ha dejado casi medio millón de muertos, acusó al líder guerrillero de ser un "traqueto" o narcotraficante "vestido de revolucionario".

La crisis en los diálogos con el EMC, conformado por más de 3.500 personas, incluidos unos 2.200 combatientes, comenzó el fin de semana cuando Petro suspendió un cese al fuego bilateral en tres departamentos del suroeste, después de que integrantes de esa organización armada ilegal atacaron a un grupo de indígenas y asesinaron a una de sus líderes.

De inmediato no hubo ninguna reacción del EMC frente a la orden de Petro.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reanudaron las operaciones ofensivas con el EMC en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Sin embargo, el cese al fuego de seis meses pactado hasta mediados de julio se mantiene en otras zonas como los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Tolima, pese a los llamados de alcaldes y gobernadores para que se suspenda por el aumento de la inseguridad y las extorsiones.

Iván Mordisco se mueve en zonas selváticas del sureste del país, en donde se mantiene el cese bilateral al fuego, de acuerdo con fuentes de seguridad. (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)