"No necesito tenerle enfrente para motivarme", dice Djokovic sobre Alcaraz

Novak Djokovic aspira a un octavo título en Wimbledon para alcanzar a Roger Federer y a un 24º Grand Slam para igualar el récord absoluto de Margaret Court. El sábado, a dos días del inicio de la edición 2023 del torneo londinense, 'Nole' dijo no necesitar una rivalidad con Carlos Alcaraz u otro rival para motivarse.

Pregunta: ¿Es Wimbledon el torneo en el que mejor ha mostrado su talento como jugador?

Respuesta: "Debe ser así. Nunca había jugado sobre césped antes de mis 17 años. Siempre soñé con ganar Wimbledon, siempre fue un objetivo. Desde que comencé en la hierba lo hice bien. Entré en el Top 100 en Wimbledon (después de su derrota en tercera ronda en 2005, ndlr). Luego, durante varios años, tuve problemas para elevar mi nivel de juego en el césped porque de manera natural tenía tendencia a deslizarme y la hierba no se presta a ello. He tenido que aprender a desplazarme en el césped, a jugar allí, a leer los rebotes, etc. Además, los torneos sobre césped son de lejos los menos numerosos en la temporada, al contrario que en los años 1940, 50 o 60, donde tres de los cuatro grandes se jugaban sobre césped. Ya no es así y es una superficie que requiere más tiempo de adaptación que las otras. En los últimos diez años he aprendido a adaptarme muy rápido a esta superficie, como prueban mis resultados, sobre todo porque he jugado muy poco en torneos preparatorios. He debido jugar Queen's en 2018, Eastbourne en 2017 y eso es todo. Habitualmente juego al menos uno o dos partidos de exhibición para meterme un poco en el ambiente. Pero cuando salto a la pista central, algo en mí se despierta y soy capaz de jugar al más alto nivel".

P: A su edad, 36 años, y después de todos sus éxitos, ¿la llegada de nuevos talentos como Carlos Alcaraz le permite mantener la motivación en el nivel más alto?

R: "Siempre hay un jugador al que batir. Carlos es un chico muy amable, que se comporta de manera muy madura para tener 20 años. Para alguien de su edad, lo que ha hecho es impresionante. Pero en lo que a mí me concierne, no necesito tener un Carlos (Alcaraz) enfrente, ni nadie en particular, para ese plus de motivación. Cuando llega un torneo del Grand Slam sé que tengo que ganar siete partidos para lograr el título. Así que, sea cual sea el jugador que está al otro lado de la red, no cambia nada para mí. Debo hacer lo que debo hacer. Casi toda mi atención está en mi cuerpo y mi mente, en mi juego, para intentar estar en un estado óptimo, para jugar mi mejor tenis en cada partido".

P: ¿Se siente más relajado ahora que tiene el récord de la categoría masculina con 23 títulos del Grand Slam?

R: "No me siento más relajado, no (sonrisa). Siempre tengo sed de victorias, de títulos del Grand Slam, de lograr otros éxitos en el tenis. Mientras tenga esta motivación sé que soy capaz de luchar al más alto nivel. Si esta motivación se disipa, entonces veré probablemente las cosas de manera diferente. Apenas unos días después de Roland Garros pensaba ya en mi preparación para la hierba. A pesar del número de personas que vinieron a verme para felicitarme y subrayar ese éxito histórico, algo que evidentemente es agradable, muy halagador, mi mente estaba ya dirigida hacia Wimbledon. Es esa mentalidad la necesaria para mantener la intensidad. Si quieres tener de verdad una opción de ganar más títulos del Grand Slam, hay que mantener esta concentración y esta dedicación".

