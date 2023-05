"No nos hemos rendido", se enorgullece Arrasate a pesar de la derrota

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, se mostró decepcionado por la derrota en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid por 2-1, este sábado en Sevilla, pero se enorgulleció de que su equipo no se había rendido en ningún momento.

"Cuando tienes tantos sentimientos, en un momento dado te rompes y me he roto cuando he visto a la afición" tras el partido, admitió Arrasate, muy emocionado.

"Estamos con mucha pena porque cuando hemos hecho el 1-1 el equipo estaba entero, pero con el 2-1 no ha podido ser, hemos dado un arreón final, pero no ha podido ser", dijo Arrasate en rueda de prensa. "No nos hemos rendido", subrayó sobre cómo su equipo resistió dentro del partido pese a recibir un primer gol en los instantes iniciales.

El técnico osasunista consideró que su equipo jugó ante un Real Madrid "que tiene calidad, desborde, gol, pero hemos perdido en el 2-1". "En el minuto 70 veía que podíamos ganar, pero ese gol nos lo puso cuesta arriba", estimó.

Haciendo balance a la temporada copera del Osasuna, Arrasate consideró el equipo había "dado un paso este año".

"Hemos hecho una gran Copa y hemos competido de tú a tú al Madrid. Iremos mejorando para estar más cerca de ganar un título. Decirle a los rojillos (hinchas del Osasuna) que lo sentimos, hemos llegado hasta donde hemos llegado y estamos con la pena de no poder brindarles esa Copa, que se la merecían", indicó.

Gr/dr

AFP