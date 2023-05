"No nos vemos como favoritos", afirma Carvajal

El lateral del Real Madrid Dani Carvajal aseguró este viernes que no se ven "como favoritos" para la final de la Copa del Rey del sábado contra Osasuna.

"No nos vemos como favoritos, Osasuna se ha ganado por méritos propios esta final. Aguantó el otro día con los jugadores menos habituales contra el Barcelona. Va a ser un partido muy complicado", estimó Carvajal en rueda de prensa.

Carvajal es uno de los jugadores que ganó la Copa del Rey en 2014, su primer trofeo con el equipo blanco.

"Noto una atmósfera especial en el vestuario, hay muchos jugadores que no tienen este título y están como locos por conseguirlo", afirmó.

"Nuestra manera de afrontarlo no es distinto de una Champions. Ojalá mañana podamos ganar y alcanzar la Copa", afirmó Carvajal.

"Tenemos dos semanas en que se decide nuestra temporada ya que en la Liga se nos ha complicado muchísimo y el primer asalto es mañana, es una final contra un rival muy difícil", afirmó el internacional español en referencia también a la ida de semifinales de Champions del martes contra el Manchester City.

Carvajal también se deshizo en elogios hacia su compañero Vinicius.

"Cuando llegó con nosotros, sobre todo en la primera etapa tuvo una presión tremenda, era carne de meme, que si no la metía, que si mucho regate pero no culminaba... Tan joven recibir esas críticas... Se sobrepuso y ahora está entre los tres o cuatro mejores del mundo, es algo que he visto muy poco. Todo lo que es ahora se lo ha ganado con creces", afirmó Carvajal.

AFP