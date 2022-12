"No rendirse nunca", lema de una milicia antirrusa del este de Ucrania

Volodimir Regesha lucha con pocas armas y municiones en el este de Ucrania desde hace ocho años, pero rehúsa que su batallón de voluntarios se incorpore al ejército regular y afirma su determinación de "no rendirse nunca" a las fuerzas rusas o prorrusas.

Desde 2014, el líder de la "Unidad de Santa" lucha contra los separatistas prorrusos en la cuenda del Donbás y desde finales de febrero resiste a la ofensiva lanzada por Rusia en todo el país.

Y lo hace con la misma determinación de siempre.

"La motivación es simple. Un enemigo vino a mi tierra. Punto. No se necesita más motivación", explicó a la AFP el fornido combatiente, con el rostro poblado por una espesa barba.

"Para nosotros, el éxito se ve en que no nos retiramos, sino que nos aferramos a estas posiciones con los dientes", dice Regesha fumando, mientras a lo lejos se perciben las explosiones de la artillería rusa que hacen vibrar las ventanas de la casa de campo donde está refugiado.

Su teléfono no deja de sonar con mensajes que llegan del frente, detallando los avance y reveses de los últimos combates.

"Por ahora va a estar tranquilo", afirma, tras recibir una serie de textos. Unos momentos después, la calma se instala.

- Los voluntarios -

Este hombre de 48 años lucha en el sudeste del Donbás desde que los separatistas prorrusos se alzaron contra Kiev en 2014.

Ante la desorganización y falta de preparación del ejército ucraniano de aquel entonces, se formó este batallón de voluntarios, que paulatinamente empezó a recuperar terreno de manos de los insurgentes.

"La irrupción de batallones de voluntarios tuvo un pepel positivo", dice Sergiy Zgurets, un analista militar en Kiev. "Fue una respuesta de la sociedad a la amenaza".

Para hombres como Regesha, las milicias ofrecen la forma más rápida de tener acceso al frente y pasar a la acción, sin la burocracia ni los plazos de alistamiento al ejército ucraniano.

Pero la mayoría de los batallones termina integrando la guardia nacional y se incirporan a la cadena de mando, como parte de un esfuerzo por profesionalizar las fuerzas armadas y eliminar a los extremistas.

Regesha primero se unió a un batallón ultranacionalista, pero después el grupo de escindió y él formó su propia milicia.

Sin embargo, estos grupos son objeto de controversias por el temor de que sirvan para que activistas de extrema derecha reciban entrenamiento militar.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, alegó la necesidad de "desnazificar" Ucrania entre las razones que lo llevaron a invadir el pais.

Regesha desestima estas acusaciones, afirmando que él y sus combatientes simplemente son patriotas.

"Si los rusos aman a su país, se considera amor a la patria. Y cuando un ucraniano ama su país, entonces se le llama nacionalista o incluso nazi", afirma.

Sin una política de alistamiento, esta milicia ha atraído con el paso de los años a un grupo variado de combatientes, incluyendo extranjeros, amputados y ancianos.

El comandante no da cifras exactas sobre cuántos hombres forman parte de su grupo y se limita a decir que son "suficientes".

"A mí no me aceptó el ejército porque soy demasiado viejo", cuenta un miembro de la unidad, de 71 años, que se identifica con el alias de Abuelo. "Por eso me uní al batallón de voluntarios. Fui a todas las comisarías militares, ninguna me aceptó".

- "Golpearlos en los dientes" -

Pese a que se mantienen formalmente fuera de ejército, Regesha afirma que las fuerzas de Kiev dependen de su tropa.

Cuando comenzó la invasión rusa a gran escala, Regesha quiso redesplegar a sus combatientes para defender Kiev, pero los militares le pidieron que se quedara en el Donbás para contener la ofensiva.

"Durante ocho años ha habido una guerra aquí. Por eso no hubo conmoción ni pánico. Estábamos listos para golpearlos en los dientes", comenta.

Esta forma de colaboración implica que las milicias de voluntarios tienen más libertad en el terreno, pero los limita a la hora de obtener armamento y sobre todo municiones.

"Yo no soy un hombre del sistema", afirma, señalando que unirse a la cadena de mando también tiene sus riesgos.

El Batallón de Azov, que antes era un grupo de voluntarios, pasó a formar parte del ejército en 2014 y ganó notoriedad en las primeras semanas de la guerra tras atrincherarse en una planta siderúrgica de Mariúpol.

Pero en mayo, los altos mandos de Kiev les ordenaron rendirse.

En los meses siguientes, muchos fueron canjeados por presos rusos y contaron que pasaron hambre y fueron torturados durante su cautiverio.

Regesha está seguro que si su grupo cayera en manos de los rusos, les esperaría un destino similar o peor.

"Está claro que no debemos ser capturados, porque sería una muerte larga y dolorosa", afirmó.

"Ninguno de nosotros puede nunca rendirse (...) Dios no quiera que un día tengamos que tomar esa decisión, vamos a luchar hasta el final", asegura.

ds-dg/as/fg/an/js

AFP