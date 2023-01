"no salgan de sus casas": alertan autoridades norte méxico en medio de jornada violenta

Ciudad de méxico, 5 ene (reuters) - quema de autos, bloqueos carreteros y diversas balaceras provocaron el paro total de las actividades en una región del norte de méxico que es considerada una de las cunas del narcotráfico en el país, dijeron el jueves autoridades al pedir a la población no salir de sus casas.

La madrugada del jueves, intensas balaceras se registraron en diversos puntos del estado Sinaloa, principalmente en la capital Culiacán, y carreteras aledañas, que por muchos años ha sido un centro de operaciones de poderosos capos de la droga.

En una entrevista con un medio local, el gobernador del estado, Rubén Rocha, exhortó a la población a "no salir de sus casas" y a "mantenerse en resguardados" mientras vuelve la calma. "No hay clases, no salgan a trabajar", agregó.

Imágenes en redes sociales y en medios de comunicación mostraron camiones incendiados a la mitad de la calle, así como un helicóptero que abría fuego desde el aire contra un objetivo en un edificio.

"Se están presentando despojos de vehículos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, pedimos a la ciudadanía no salir", informó por su parte la Secretaría de Seguridad estatal en su cuenta de Twitter.

La fiscalía local dijo a Reuters que por el momento no se tenía información sobre daños personales ni sobre las causas que generaron los episodios de violencia desde la madrugada. (Reporte de Lizbeth Díaz y Raúl Cortes)

Reuters