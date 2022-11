"No siento ninguna presión", asegura Flick antes del duelo decisivo de Alemania

El seleccionador de Alemania, Hansi Flick, aseguró el miércoles que no se siente presionado ni cuestionado ante el decisivo partido ante Costa Rica, que su equipo debe ganar para evitar una segunda debacle mundialista consecutiva.

"No siento ninguna presión. No la sentí después de (perder contra) Japón y no la siento ahora", recalcó Flick en una conferencia de prensa en Doha. "¿Qué es la presión? Estamos jugando para pasar a los octavos de final. Eso es bueno y por eso estamos aquí".

Flick, que asumió el banquillo germano en 2021 con un contrato de tres temporadas, sonrió al ser preguntado si podría abandonar el cargo en caso de que Alemania repita una eliminación en la fase de grupos como la de Rusia-2018.

El técnico, ganador de la Liga de Campeones en 2020 con el Bayern de Múnich, avanzó que, por su lado, no tiene planes de dejar el puesto.

"Por mi parte puedo confirmar" que no será mi último partido, afirmó. "Nunca se sabe lo que puede ocurrir, pero espero con ganas la Eurocopa en casa de Alemania" en 2024, afirmó. "Tengo un contrato hasta 2024. Pero aún falta mucho para eso".

Alemania llega a la última jornada de Catar-2022 en el pozo del Grupo E con 1 solo punto, por detrás de la líder España, que tiene 4, y de Japón y Costa Rica, con 3.

Dependiendo del resultado del España-Japón, es posible que Alemania necesite para clasificar una goleada mayúscula por hasta ocho goles ante Costa Rica, escuadra que fue barrida en su debut 7-0 por España.

Flick aseguró que sus cálculos no pasan por la diferencia de goles y consideró "irrespetuosa" la idea de que lograrán ese tipo de resultado ante Costa Rica.

"Creo que es un poco irrespetuoso decir que vamos a marcar ocho goles contra Costa Rica. Estaríamos contentos solo con ganar el partido", recalcó.

Sobre el once inicial, Flick dijo que tiene disponible a todos sus jugadores y que el delantero Leroy Sané, que jugó el tramo final ante España tras recuperarse de una lesión, podría ser titular.

Al igual que su colega Luis Fernando Suárez, técnico de Costa Rica, Flick también aplaudió que se eligiera como árbitra del choque a la francesa Stéphanie Frappart, que será la primera mujer en dirigir en el Mundial masculino.

"Tengo un 100% de confianza. Creo que se merece su puesto con sus actuaciones", remarcó. "Estoy emocionado por este partido, y espero que ella también lo esté".

bur-gbv/psr

AFP