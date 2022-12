"No tenemos dependencia de Mbappé", asegura Adrien Rabiot

El centrocampista de la selección francesa Adrien Rabiot aseguró este miércoles, a tres días del enfrentamiento de cuartos de final del Mundial-2022 contra Inglaterra, que los 'Bleus' no tienen "dependencia de (Kylian) Mbappé", pese a que el delantero del París SG ha marcado cinco de los siete goles de Francia en Catar.

Rabiot definió a Mbappé como "nuestra principal arma" en ataque y "por qué nos vamos a privar de él", pero añadió que "no hay dependencia", del delantero del PSG.

"Es un jugador con un gran potencial y sabemos que va a originar el 80 o 90" de los goles, con su capacidad para acelerar y dar asistencias" que los goles van a llegar de el a 80 90% capaz de acelerar, dar asistencias, es nuestra arma principal", insistió.

El jugador de la Juventus, que compareció en conferencia de prensa en el lugar de entrenamiento de los galos en Doha, aseguró que "tenemos otros jugadores que pueden marcar diferencias, de otra manera" contra los ingleses.

Junto a Rabiot compareció el defensa del Liverpool Ibrahima Konaté, quien admitió que "es muy complicado responder a cómo defenderle".

"No me sorprende porque hace años que está demostrando su nivel, pero de año a año evoluciona, cada vez es mejor y no sé a qué nivel va a llegar".

"Es impresionante su velocidad de ejecución, su potencia su serenidad, su técnica y tenemos la suerte de tenerle con nosotros y ojalá nos siga haciendo disfrutar como hasta ahora", añadió el defensa.

Los hombres de Didier Deschamps se entrenaron este miércoles para preparar el duelo contra los ingleses, un equipo con el que Francia "por proximidad geográfica entre los dos países y la historia habrá siempre una gran rivalidad", reconoció Konaté, que juega en el Liverpool.

- "Una batalla en el centro del campo" -

"Me encanta la atmósfera del fútbol en Inglaterra, es algo completamente diferente a Francia e incluso a Italia y siempre he dicho que un día me gustaría jugar en la Premier League, no lo sé si cuando acabe mi contrato con la Juventus, pero es un objetivo", dijo por su parte Rabiot.

Excluido de la selección francesa durante más de dos años después de negarse a formar parte de la lista de suplentes para el Mundial-2018, Rabiot aseguró este miércoles haber "madurado, crecido y mi fútbol también, sin duda es el mejor periodo de mi carrera".

Frecuentemente considerado un jugador díscolo y caprichoso, Rabiot destacó que "no me vine abajo cuando los periodistas me criticaban, muchas veces equivocadamente según mi opinión, pero ahora tampoco voy a sacar pecho (por los halagos), aunque siempre es agradable ser reconocido".

Para Rabiot, una de las claves en el partido contra los ingleses será "la batalla en el centro del campo". "Ellos tienen un poco nuestras mismas características, con jugadores que se proyectan en ataque y Declan Rice que puede parecerse a (Aurélien) Tchouaméni. tienen hombres importantes, es verdad, pero no somos inferiores".

Precisamente, Rabiot habló también de su compenetración con Tchouaméni, el joven mediocentro del Real Madrid, que han hecho olvidar las bajas por lesión antes del Mundial de dos jugadores de peso como Paul Pogba y N'Golo Kanté.

"Somos un equipo bastante ofensivo, con Griezmann que juega en la medular, pero es delantero, con Giroud, Mbappé y Dembélé arriba, con Théo (Hernández) que es un jugador muy ofensivo... (Tchouaméni) nos da ese equilibrio y me permite también a mi llegar al área contraria, algo que me gusta, y no solo centrarme en recuperar balones y defender".

mcd/psr

AFP