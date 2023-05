"No tengo miedo de cansarme de ganar", asegura Alcaraz

El español Carlos Alcaraz aseguró este miércoles, tras clasificarse para semifinales del Masters 1000 de Madrid, que quiere "ser uno de los mejores tenistas de la historia" y que no tiene miedo de cansarse de ganar.

"Soy ambicioso. No quiero perder ni a las canicas", aseguró Alcaraz en rueda de prensa tras superar en cuartos al ruso Karen Khachanov por 6-4 y 7-5.

"Creo que no me voy a cansar de ganar, vivo el día a día, me encanta jugar al tenis así que no tengo miedo de que me canse de ganar porque eso no va a pasar", dijo Alcaraz, preguntado por si tantos éxitos siendo tan joven podrían acabar por cansarle.

A punto de cumplir los 20 años el viernes, Alcaraz ha disputado 150 encuentros hasta ahora, de los que ha ganado 117.

"Para mí es un orgullo saber que en tan poco tiempo me he consolidado en el circuito con momentos increíbles, que me han hecho aprender y crecer muy rápido", afirmó Alcaraz.

Con apenas dos años y medio en el circuito, el español no oculta que sueña a lo grande.

"Mi sueño en el tenis ahora mismo es llegar a ser uno de los mejores jugadores de la historia. Sé que es un gran sueño, probablemente demasiado grande", afirmó con una sonrisa.

"Pero en este mundo tienes que soñar y pensar a lo grande", aseguró Alcaraz, quien adelantó que su intención es jugar el torneo de Roma, que no disputó el pasado año.

Gr/dr

AFP