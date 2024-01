El número 2 mundial Carlos Alcaraz, derrotado 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) y 6-4 por el alemán Alexander Zverev (N.6) en cuartos de final del Abierto de Australia, en su conferencia de prensa post-partido:

"Él (Zverev) ha jugado un gran partido. Comenzó como debía y como yo me esperaba, agresivo y apoyándose en su servicio... No tenía buenas sensaciones en el principio del partido, he cometido muchos errores, estuve muy mal con el saque, en porcentaje, dirección, velocidad, en todo... Es una pena. No sé por qué ha pasado eso. Me gustaría poder explicarlo, pero no lo sé. Contra este tipo de jugadores es muy difícil remontar. Si quiero conseguir grandes cosas en los Grand Slam, ganar más torneos del Grand Slam, esas ausencias mentales es algo que debo mejorar (...) Tengo veinte años, es obvio que debo progresar, es algo normal eso que me ocurre. No me preocupa. Hay que trabajar para que me ocurra menos (...) Ha sido un buen torneo, he alcanzado los cuartos de final, he jugado un buen tenis y ha realizado grandes partidos. Estoy triste por mi nivel de hoy porque había jugado un buen tenis en la ronda anterior y tenía confianza, entonces saqué bien, algo que no pude hoy. Pero en general me voy satisfecho del torneo. Un cuarto de final en un Grand Slam está bien. No es lo que quería, pero tampoco es malo. Con el nivel que he mostrado, sabiendo que jugué un buen tenis y que llegaba con mucha confianza, es una pena haber comenzado y terminado el partido como lo he hecho".

Es/fby/dr