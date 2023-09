El apertura Nicolás Sánchez, anunciado en el XV de inicio contra Chile el sábado en Nantes, cumplirá su partido 100 con Los Pumas, aunque el veterano jugador aseguró este viernes que "el número de partidos no tiene una gran importancia".

"Va a ser un lindo momento para estar cerca de las personas que uno quiere y estoy contento porque está llegando mi papá y mi hermano desde Argentina; mi esposa, mi hijo y mi mamá ya me están acompañando desde hace unos días", declaró en conferencia de prensa en el estadio de La Beaujoire, en Nantes.

Sánchez, no obstante, quiso restar importancia a ese hito personal: "El número de partidos no tiene una gran importancia, lo que sí es muy importante para mí es haber estado tanto tiempo en el lugar en el que quiero estar y viviendo momentos como el que viviré mañana".

"Cuando tenía 12 o 13 años fui con amigos a ver jugar a Los Pumas contra Australia en la cancha de River y nos dijimos que no íbamos a parar hasta llegar a jugar con ellos, así que muy feliz por lo conseguido", recordó.

El '10' no solo se convertirá en centenario con Los Pumas (sólo superado por los 104 partidos de Agustín Creevy, también de la partida frente a Los Cóndores), sino que está a 16 puntos de superar el récord de Gonzalo Quesada como el jugador argentino con más puntos en Mundiales.

- Récord goleador -

"No tenía ese dato, pero no es algo que me importe. Si llega será buenísimo, pero lo importante está en otro lado", declaró en referencia a la victoria, básica para que Los Pumas sigan aspirando a una de las dos plazas de clasificación a cuartos de final en el grupo D.

Sobre Chile aseguró que se trata de "un equipo muy combativo, que defiende bien y trata de contragolpear rápido, por lo que tenemos que intentar imponer nuestro juego desde el minuto uno".

Será la primera vez en un Mundial de rugby que dos países sudamericanos se enfrenten entre sí: "El rugby sudamericano está creciendo y este Mundial lo está demostrando con los partidos que están haciendo Uruguay y Chile. Está buenísimo poder seguir con este desarrollo y que se enfrenten mañana dos equipos sudamericanos es muy lindo para el rugby de la región".

Tras no ser titular en los dos primeros partidos y jugar solo unos minutos ante Samoa, Nicolás Sánchez ocupará el puesto de apertura en lugar de Santiago Carreras.

"La competencia que tenemos es muy sana, porque detrás de esa competencia hay una gran amistad. Nos conocemos desde hace años, hicimos una gran amistad en (el Mundial de) 2019 y para mí es como un hermano chico. Hay una relación muy linda", dijo sobre su compañero.

- "Grandeza" y "humildad" -

Carreras, sentado a su izquierda, profundizó en la relación entre ambos: "De 'Nico' solo tengo palabras de admiración por su grandeza y su humildad, es un orgullo competir con él por puesto y en la selección".

"Más allá de lo que pasa dentro de la cancha, lo lindo del rugby es lo que se vive fuera y lo que más orgullo me genera es todo lo que aprendo de él dentro y fuera de la cancha", añadió.

Carreras quiso destacar la importancia del duelo frente a Los Cóndores: "El objetivo más grande de cualquier jugador es representar a tu país en un Mundial y mañana tenemos que disfrutar de esa linda batalla; un partido histórico para el rugby sudamericano".

"Será un combate interesante. Sabemos de la entrega y la agresividad de su pack y la lucha en cada formación fija. Buscamos seguir mejorando y para nosotros el desafío es plasmar en la cancha el trabajo que hacemos toda la semana", concluyó Andrés Bordoy, entrenador adjunto del seleccionador Michael Cheika.

