"No voy a avergonzarme por ser diferente", declar贸 a la BBC la atleta sudafricana Caster Semenya, dispuesta a "pelear" hasta el final por las mujeres, a quienes las autoridades deportivas "no se toman en serio".

La bicampeona ol铆mpica de los 800 metros (2012 y 2016) y tricampeona mundial de la distancia no puede competir en su prueba fetiche por rechazar un tratamiento hormonal para bajar su tasa de testosterona.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha estimado, en primera instancia, que la atleta de 32 a帽os sufre por ello una discriminaci贸n.

"Al final de todo, s茅 que soy diferente. Me dan igual los t茅rminos m茅dicos y lo que me dicen. Nacer con 煤tero o con test铆culos internos, no me hace ser menos mujer", declar贸 la sudafricana.

"Son diferencias con las que nac铆 y lo asumo. No voy a avergonzarme por ser diferente", a帽adi贸 Semenya, quien presenta un exceso natural de hormonas sexuales masculinas y desde hace una d茅cada lucha contra la federaci贸n internacional (World Athletics), cuyo reglamento le impide competir en los 800 m.

El TEDH dio raz贸n a Semenya en julio, pero no invalid贸 el reglamento federativo ni decidi贸 en favor de permitir a la atleta volver a competir.

Las autoridades suizas, respaldadas por World Athletics, anunciaron una apelaci贸n ante la Gran Sala del TEDH, una instancia para presentar recursos y cuyas decisiones son definitivas.

Esta batalla judicial "es la raz贸n por la que luchamos en favor del deporte femenino", declar贸 Semenya a la BBC.

"Las autoridades deportivas no tienen en cuenta la 聽importancia del deporte femenino y tenemos que decidir sobre nuestros cuerpos, en funci贸n de lo que sea bueno para nosotras. No debe ser el otro sexo el que decida a qu茅 tenemos que parecernos", denunci贸.

