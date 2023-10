Sergio Ramos (central del Sevilla a Movistar+, tras empatar 2-2 con el PSV Eindhoven)

"Siento un poco de impotencia, un buen partido en líneas generales, pero nos vamos con ese mal sabor de boca de ponernos por delante en dos ocasiones y no poder cerrar. Un partido complicado. El árbitro hoy ha sido un poco más protagonista de lo que debería. Cuando no se consiguen los tres puntos uno no se puede ir de una manera alegre. Es una pena que se nos vayan tres puntos que eran muy importantes por no haber sabido matar el partido. Importante el punto que nos llevamos pero cuando tienes los tres ahí para llevártelos, sabe a poco".

Gr/dam