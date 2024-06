"Nunca nos cansaremos de ganar": festejos en Madrid por la 'Decimoquinta'

"Ganar y ganar, eso es el Real Madrid": los festejos en la capital española empezaron apenas el árbitro decretó el término de la final de este sábado en Wembley, con triunfo 2-0 sobre el Borussia Dortmund.

"Lo hemos conseguido, ¡una vez más! Es difícil de creer, hemos tenido que sufrir en cada ronda para poder llegar hasta aquí", resumió Fran, socio de 33 años, a la salida del estadio Santiago Bernabéu, donde se emitió la final en una pantalla gigante ante casi 70.000 espectadores.

En la primera mitad, los aficionados sufrieron por el dominio del Borussia Dortmund, pero en la segunda el Real Madrid despertó para volar hacia su decimoquinto título de campeón de Europa.

"Nunca nos cansaremos de ganar. Eso es el Real Madrid. Ganar y ganar. Creo que con lo que viene, esto es solo el principio", añadió Fran en referencia al previsible anuncio en los próximos días del fichaje de Kylian Mbappé.

Carlos (19 años), otro seguidor madridista, estaba radiante.

"Estamos acostumbrados, ¡nos parece hasta fácil! Aunque hasta el primer gol hemos sufrido mucho", señaló, en alusión al tanto de Dani Carvajal en el minuto 74 que desbloqueo la situación antes de que Vinicius sentenciara el 2-0 en el 83.

"¡Esto es una locura!", exclamaba Gema, una seguidora del Real de 42 años, casi al borde de las lágrimas. "Dudaba si irme antes del primer gol, menos mal que me quedé", respiró aliviada.

"No tengo palabras. Mi madre no sabe nada de fútbol y me dijo que qué hacía aquí. Amo al Madrid desde siempre, no puedo explicarlo", afirmó mostrando su tatuaje espectacular en un muslo, con la imagen del trofeo de la Liga de Campeones y el escudo del Real Madrid.

Las celebraciones que comenzaron en el interior del estadio continuaron luego en las calles de la capital, en un concierto de cláxones de los coches e incluso con fuegos artificiales, mientras miles de aficionados del Real Madrid se dirigían a la céntrica Plaza de Cibeles, donde los aficionados del club celebran tradicionalmente sus títulos.

Muchos tenían intención de continuar la fiesta hasta tarde. El domingo se espera el regreso a casa de los 'héroes de Wembley', con la presentación del trofeo en una velada de celebración en el Bernabéu, que con el éxito del Real Madrid y los llenos en los dos conciertos de mitad de la semana de Taylor Swift, ha vivido una intensa semana.

