"Nunca nos damos por muertos", se enorgullece Bellingham

Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, en declaraciones a TNT Sports tras la clasificación de su equipo para la final de la Liga de Campeones al ganar 2-1 al Bayern de Múnich este miércoles:

"Hubo muchas veces que parecíamos muertos y enterrados, pero nuestra mentalidad nos permite no darnos nunca por muertos. Hay una razón por la que damos la vuelta a tantos partidos y es esta gente [los aficionados], que nos da una energía que no se puede obtener de ninguna otra manera. En Wembley, contra el Dortmund [su anterior equipo] va a ser algo raro. No me lo puedo creer todavía, pero tengo muchas ganas de ese partido".

