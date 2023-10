"Esto es lo que representamos como equipo y como país: la lucha, no nos rendimos nunca", declaró el apertura de los Springboks Handré Pollard tras remontar a Inglaterra para ganar por 16-15 este sábado en París y clasificarse para la final del Mundial de rugby.

- Handré Pollard, apertura de Sudáfrica:

"Es increíble, siento un gran alivio en este momento aunque un poco frustrado porque no estuvimos en nuestro mejor nivel esta noche, especialmente en el primer tiempo. Nos mantuvimos fieles a nuestro plan, sólo teníamos que ejecutarlo un poco mejor en algunos lugares. Lo tomamos jugada a jugada, minuto a minuto porque en este tipo de partidos no se puede mirar más allá. Nos llevó mucho tiempo, pero lo logramos. Esto es lo que representamos como equipo y como país: la lucha, no nos rendimos nunca. (Sobre el final con su penal decisivo) Es lo que todo jugador busca en estos escenarios: tener momentos como ese, es para lo que uno vive".

- Siya Kolisi, capitán de los Springboks:

"Fue un partido duro, pero encontramos la manera de luchar y volver al partido. Inglaterra fue muy bueno en el juego de patadas, nos superaron en eso. En el primer tiempo nuestra disciplina fue terrible, especialmente en las áreas clave donde podían sumar puntos".

- Jacques Nienaber, seleccionador de Sudáfrica:

"Inglaterra nos puso bajo mucha presión y se necesitó algo especial para desbloquear su defensa y marcar un try que nos permitiera volver al partido. Somos afortunados de que no haya mucha diferencia entre los muchachos que comienzan y los que están en el banco y los suplentes nos dieron la energía que necesitábamos. (Sobre la final) Ellos están en excelente forma, por lo que será muy competida y ajustada".

- Steve Borthwick, seleccionador de Inglaterra

"En un partido como éste, hay que dar crédito al rival, que encontró la manera de ganar al final. Sudáfrica es el vigente campeón del mundo y número uno (del ranking mundial) por alguna razón. Pensábamos que íbamos a ganar esta noche y llegamos acá creyéndonoslo, por lo que estoy muy orgulloso del equipo, como creo que lo están los miles de hinchas que vinieron esta noche y los millones que nos vieron por televisión".

- Owen Farrell, capitán de Inglaterra

"Estoy inmensamente orgulloso de lo que ha conseguido este equipo en los últimos meses. Todo no ha pasado como queríamos, se nos ha criticado mucho y hemos pasado muchos altibajos, pero muy feliz por lo que este equipo ha construido. Hemos empezado muy bien el partido, por momentos les hemos superado y han tenido que recurrir a los cambios para darle la vuelta, pero hay que felicitarles porque al final encontraron la manera de ganarnos".

bur-mcd/dam