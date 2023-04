"Ojalá el Barcelona haga los movimientos para que entre Leo Messi", afirma Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró este miércoles que actualmente el fair play financiero impediría al Barcelona poder fichar a Leo Messi, pero deseó que pueda hacer "los movimientos necesarios de control económico" para que llegue el astro argentino.

"Hoy no (podría ser inscrito en LaLiga), pero queda mucho tiempo. Estamos pendientes de un plan de viabilidad (que el Barça va a presentar a LaLiga), puede vender jugadores... Pero hoy, es difícil", dijo Tebas.

"Como Liga, ojalá el Barcelona haga los movimientos necesarios de control económico para que le entre Lionel Messi, ojalá lo haga y lo consiga", añadió el presidente de LaLiga.

"Yo como soy un fan de Leo Messi y creo que es el mejor del mundo, ojalá lo haga, pero no vamos a cambiar ninguna norma de control económico aprobado por los clubes para que entre Leo Messi", puntualizó.

El diario barcelonés Mundo Deportivo publicó este miércoles que el Barça "tiene la firme intención de recuperar a Leo Messi como el gran fichaje para la próxima temporada".

Según este diario, la intención del club azulgrana sería que Messi, que sigue sin renovar con el Paris Saint-Germain con el que finaliza contrato en junio, firmase por dos temporadas.

"A mí me gustaría que Leo Messi juegue en nuestra competición y por lo que leo parece que a él también le gustaría, pero no vamos a cambiar, por eso digo hoy no", añadió Tebas.

"El Barça tiene posibilidad de hacer movimientos para que le entre Leo Messi, son bastante complicados pero creo que tiene capacidad para poder hacerlos y ojalá lo consiga porque sería nuestro deseo que Messi volviese a nuestra competición", concluyó Tebas.

Gr/iga

AFP