El centrocampista del Athletic de Bilbao Oihan Sancet, convocado por segunda vez con España, no oculta, en una entrevista con AFP, que le gustaría ir a los Juegos Olímpicos y a la Eurocopa del próximo año, declarándose "muy contento" de la llamada de Luis de la Fuente.

P. Segunda oportunidad con la Roja, tras su debut en octubre con gol, ¿cómo lo está viviendo?

R. "Muy contento. Ya fue un sueño poder haber debutado con la Selección en la anterior convocatoria. Estoy muy feliz de que me compense el trabajo que estoy haciendo".

P. ¿Se ve con posibilidades de entrar en el bloque regular del seleccionador Luis de la Fuente?

R. "Es una cosa del entrenador. Me centro en hacerlo bien con el club y todo lo que venga a partir de ahí, pues bienvenido sea y ojalá pueda estar más veces aquí".

P. ¿Cómo está siendo su adaptación a la Roja tras estas dos convocatorias?

R. "Muy contento, conozco a varios jugadores de las categorías inferiores, de haber jugador con ellos, contra ellos y la verdad es que se hace mucho más fácil y me encuentro muy bien en el grupo".

P. ¿Cómo es su relación con Luis de la Fuente?

R. "Lo conozco de hace muchísimos años de categorías inferiores. Él confía en mí, yo confío en él y tenemos una relación muy buena".

P. ¿Qué le pide el seleccionador?

R. "Cada entrenador ve el fútbol de una manera, juega de una manera y al final te piden cosas diferentes, pero estando aquí con jugadores de tan alto nivel, la adaptación es muy fácil. Se hace muy fácil jugar junto a ellos".

P. ¿Se siente cómodo con su papel en el campo?

R. "Me siento a gusto, me siento bastante identificado con el juego de la selección y la verdad es que me siento cómodo".

P. ¿Nota diferencias respecto a su juego en el Ahtletic de Bilbao?

R. "No, se parece bastante el juego. Jugamos sistemas muy parecidos: 4-2-3-1, 4-3-3... Y quieras o no, aunque haya algo diferente, al final muchas cosas se parecen y se hace más fácil la adaptación".

P. Se miden a Georgia y Chipre...

R. "Tenemos que centrarnos en ir a ganar, sabemos que estamos clasificados (para la Eurocopa de 2024), pero no está ahí la cosa, queremos quedar primeros de grupo y tenemos que salir a por todo, a intentar ganar los dos partidos y quedar primeros".

P. ¿No existe el peligro de cierta relajación con la clasificación en el bolsillo?

R. "No, aunque estemos clasificados queremos quedar primeros, queremos el primero puesto con lo cual sabemos que tenemos que salir a ganar, ganar los dos partidos y quedar líderes (de grupo)".

P. El próximo año hay Eurocopa y Juegos Olímpicos, ¿tiene preferencia por jugar alguno de estos eventos?

R. "No sabría decirte que preferencia tengo, ojalá pueda ir a los dos, ¿por qué no?".

P. Debutó con gol en la Roja y es un centrocampista bastante goleador. ¿Tiene la portería contraria en la cabeza al saltar al campo?

"Siempre tienes en mente el hacer gol, el intentar ayudar al equipo con el gol, que al final es lo más difícil del fútbol. No me como la cabeza con meterlo, pero sí que cuando salgo al campo siempre tengo en la cabeza el hecho de poder ayudar con un gol al equipo".

P. El Athletic de Bilbao es el tercer equipo que más jugadores aporta a la Roja, ¿qué le dice eso?

R. "Demuestra el gran trabajo que estamos haciendo, la buena temporada nos está recompensando y venimos mucho a la selección. La verdad es que es un orgullo que podamos estar tantos del Athletic".

