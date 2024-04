"Parece el final": la leyenda del surf Kelly Slater evoca su próxima retirada

"Parece el final": eliminado de una competición del circuito mundial de surf en Australia, la leyenda estadounidense del surf Kelly Slater, de 52 años, aludió de nuevo este martes a su próxima retirada, sin anunciar explícitamente que cuelga la tabla.

"Todo tiene un final", declaró Slater después de su eliminación ante el N.1 del mundo, su compatriota Griffin Colapinto, en Margaret River, al sur de Perth (oeste de Australia).

Once veces campeón del mundo, a la vez el más joven -con 20 años en 1992- y el de mayor edad -con 39 años en 2011-, poseedor de 55 victorias en competiciones, un récord, Kelly Slater, mal clasificado en el circuito de élite, no participará en los Juegos Olímpicos de París-2024.

En varias ocasiones hizo referencia a su próxima retirada, pero sin anunciarla oficialmente.

"Parece el final (...) Si no te adaptas no puedes sobrevivir. No estuve motivado para estar al 100% como todo el mundo está ahora".

"Fue una vida increíble, rica en recuerdos", prosiguió Slater.

"Esto representa tantas emociones, durante tanto tiempo. No todo fue color de rosa, pero fueron los mejores momentos de mi vida", indicó Kelly Slater, aclamado por el público presente y llevado a hombros a la salida del agua a pesar de su eliminación.

A las puertas de la paternidad por segunda ocasión, también se refirió ante el micrófono de la organización del circuito mundial de surf "al inicio de otra cosa, el comienzo del resto" de su vida.

Su palmarés inigualado le confiere el estatus de "el surfista más grande de todos los tiempos", el equivalente al Michael Jordan en básquet o el Mohamed Ali en el boxeo.

