"pay de limón", del maltrato brutal del narco a candidato a "la mascota favorita de américa"

Por Alberto Fajardo

Ciudad de méxico, 22 feb (reuters) - desplazándose trabajosamente con unas prótesis en sus patas delanteras, mutiladas por narcotraficantes mexicanos, el perro "pay de limón" parece sonreír en un albergue que es ahora su hogar, mientras sus cuidadores sueñan con que gane un concurso a "la mascota favorita de américa".

El can, de raza mestiza y con unos 12 años, fue rescatado de un basurero cuando era un cachorro, después de que un grupo criminal provocara con sus torturas que perdiera parte de sus extremidades frontales, narraron sus cuidadores.

"El es un sobreviviente de la crueldad del ser humano y de los grupos de delincuencia organizada", dijo a Reuters Patricia Ruiz, fundadora de Milagros Caninos, un albergue en el sur de Ciudad de México. "Él no le guarda rencor a nadie, los humanos sí guardamos rencor, los perros, no".

Si gana el concurso -que hace la revista estadounidense revista estadounidense Dogster Magazine-, recibirá un premio de 5,000 dólares y tendrá el privilegio de aparecer en un reportaje a dos páginas de la publicación.

Para Ruiz, la historia del can ha resultado una auténtica lección vital. "Me deja un sentimiento superpadre que nos enseña, no solo a mí, sino a todos, a decir 'sí se puede', a decir 'sí a la vida', a pesar de todo. No importa lo que te pase, siempre vas a poder salir adelante", explicó.

México vive desde hace décadas asediado por la violencia de los cárteles de droga y otros grupos de delincuencia organizada, un fenómeno que deja cada año un promedio de 30,000 homicidios dolosos.

El perro fue hallado hace más de una década en Fresnillo, en el estado Zacatecas (centro-norte), y trasladado a la capital, donde pudo iniciar una nueva etapa alejado de la violencia.

"Afortunadamente 'Pay de Limón' pudo tener una vida feliz y es un perro feliz", agregó Ruiz. (Escrito por Raúl Cortés Fernández. Editado por Ana Isabel Martínez)

Reuters