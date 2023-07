"Pensaba que mi vida se acababa", dice italiano secuestrado y liberado en Ecuador

"Pensaba que mi vida se acababa, mis sueños, mis proyectos, mi familia", relató el viernes con voz entrecortada el italiano Panfilo Colonico, empresario que estuvo secuestrado casi una semana bajo amenazas de cortarle las orejas y los dedos.

"Son momentos difíciles que todavía tengo adentro", agregó el chef y propietario de un restaurante en una exclusiva zona del norte de Guayaquil, la segunda ciudad más importante de Ecuador y la más golpeada por la violencia derivada del narcotráfico, secuestros y extorsiones.

Colonico, también conocido como Benny, recuerda que el calvario empezó el viernes 23 de junio cuando "cuatro sujetos", dos de ellos con uniformes de policías en moto, llegaron armados a su negocio y se lo llevaron.

En una rueda de prensa en las afueras de su restaurante, el chef contó los detalles del día a día de un cautiverio al filo de la muerte.

Tras casi una semana de tortura psicológica, los captores abandonaron al extranjero el miércoles en una carretera gracias a la "presión policial", según autoridades. Durante las investigaciones fue abatido un sospechoso.

Había "amenazas de cortarme orejas, cortarme dedos que si no hablaba, que si no entregaba la plata, como si uno tiene cien, doscientos, trescientos, un millón de dólares en efectivo dentro de la casa", relató Colonico en español.

El chef se radicó en Ecuador en 2020 luego de quedar atrapado por el confinamiento obligatorio debido a la pandemia de covid-19.

- Miedo a la venganza -

El día de su secuestro era un viernes como cualquier otro en su restaurante hasta que "entraron armadas dos personas".

"La primera cosa que pensé (fue) entregarme sin resistencia para salvar, proteger a mis empleados", sostuvo Colonico.

Cuenta que lo "encapucharon" y lo trasladaron a dos sitios que no identificó antes de ser llevado a un balneario el domingo.

"Escuchaba que era (el vecino balneario de) Posorja. Manejaron casi una hora y media, y cuando llegué olía el olor de la playa, del mar", detalló.

Durante el encierro "todos los días miraba a la ventana" y se preguntaba si "iba a salir solo" o si alguien lo "iba a salvar".

El primer viso de "esperanza" llegó el miércoles, pero se desmoronó rápidamente.

Los secuestradores "me dijeron que voy a estar libre, pero me decían una hora, me decían otra hora (...) Estos cambios me asustaban mucho", relató el chef que pensó que tenía las horas contadas.

"Descubrí que mataron a un supuesto secuestrador y allí tuve más miedo de que la venganza pudiera pasar en algún momento", lamentó Colonico.

Finalmente unas horas después lo liberaron.

"Me dijeron: nosotros vamos (hasta) aquí y tú camina a la parte opuesta sin virar la cabeza. En ese momento yo pensaba: me van a dar un tiro. Gracias a Dios, no pasó", indicó el empresario.

Tras ser liberado a las afueras de Guayaquil, tomó un taxi para dirigirse a su negocio.

"Son cosas de la vida que pasan", se resignó Colonico.

- El precio de la libertad -

El propósito del secuestro era la extorsión. "Querían primero un millón (de dólares), después bajaron a medio millón. La última vez que (...) 300.000 dólares", según el chef.

El italiano, quien no tiene familia en el país, admitió que para su liberación se pagó un rescate, pero desconoce el monto y quién lo hizo. "Todavía no sé el detalle de quién la pagó, pero estuvo pagado. (Sino) no estaría aquí, créame", manifestó a la prensa.

"Los primeros dos días fui golpeado duramente para intentar sacar información. Pensaban que yo tenía una cantidad de plata en el restaurante (o) en efectivo en la casa", añadió.

A pesar del mal momento, Colonico enfatizó que su plan es "ir adelante" con sus "proyectos" porque no piensa en el pasado sino en el "presente y futuro".

Enfrentamientos entre bandas que se disputan el mercado y las rutas para el tráfico de drogas dejan cientos de fallecidos en las calles y cárceles de la nación, principalmente en el puerto de Guayaquil, núcleo comercial.

"Lo que está pasando en Ecuador es un momento muy difícil (...) Las calles están con mucha delincuencia y no tenemos ninguna protección", lamentó.

