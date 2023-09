ROMA (AP) — “Poor Things”, una cinta sobre el empoderamiento femenino en la época victoriana, ganó el León de Oro el sábado en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2023, en un evento que se vio privado en gran medida del glamour de Hollywood debido a la huelga de guionistas y actores.

La película, protagonizada por Emma Stone, ganó el máximo galardón de la 80ma edición del festival, que a menudo funge como predictor del Oscar. Al recibir el premio, el director Yorgos Lanthimos, señaló que la película no existiría a no ser por Stone, quien también fue productora, pero no asistió al festival.

“Esta cinta es ella, al frente y detrás de la cámara”, dijo Lanthimos.

La película, basada en la novela de 1992 de Alasdair Gray del mismo nombre, cuenta la historia de Bella Baxter, que es devuelta a la vida por un científico y, tras un torbellino de aprendizaje, huye con un abogado de mala muerte y se embarca en una serie de aventuras desprovistas de los juicios sociales de la época.

Entre los principales ganadores en Venecia se encontraban dos cintas que arremeten contra Europa por sus políticas migratorias.

“Io Capitano” de Matteo Garrone, obtuvo el premio a mejor director mientras que la joven estrella de Garrone, Seydou Sarr, recibió el galardón por mejor actor joven. La película cuenta la historia de la odisea que viven dos jóvenes desde Dakar, Senegal, hasta los campos de detención de Libia y finalmente a través del Mediterráneo para llegar a Europa.

“Green Border” de Agnieszka Holland y que aborda la otra crisis migratoria de Europa en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, ganó el Premio Especial del Jurado de Venecia.

“La gente sigue escondida en los bosques, privada de su dignidad, de sus derechos humanos, de su seguridad, y algunos de ellos perderán la vida aquí en Europa”, subrayó Holland a los asistentes. “No porque no tengamos recursos para ayudarles, sino porque no queremos”.

Peter Sarsgaard fue elegido el mejor actor por “Memory”, película que protagoniza junto a Jessica Chastain sobre el reencuentro de unos compañeros de escuela. Sarsgaard habló sobre la huelga, la inteligencia artificial y la amenaza que representa para la industria y más allá.

“Creo que todos podríamos estar de acuerdo en que un actor es una persona y que un escritor es una persona. Pero parece que no podemos”, afirmó. “Y eso es aterrador porque este trabajo que hacemos tiene que ver con la conexión. Y sin eso, este espacio animado entre nosotros, este sacramento, esta santa experiencia del ser humano, será entregado a las máquinas y a los ocho multimillonarios que las poseen”.

Cailee Spaeny se llevó el premio a la mejor actriz por “Priscilla”, el retrato de Sofia Coppola del lado privado de Priscilla y Elvis Presley.

El jurado estaba presidido por Damien Chazelle e incluía a Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras y Shu Qi.