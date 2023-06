"¿por qué hay tanta necesidad?", pregunta líder comunitaria que lucha contra inflación en argentina

(Añade cifra de inflación de mayo)

Por Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES, 14 jun (Reuters) - Anahí Robledo hace malabares para alimentar diariamente a 50 familias en el comedor comunitario que dirige en un barrio pobre de las afueras de Buenos Aires, donde lucha con una inflación que solo en mayo fue del 7,8%, según informó el miércoles el Gobierno.

Con una crisis económica que dejó al 40% de la población argentina en la pobreza y una inflación estimada en 148,9% para todo 2023, según un sondeo de analistas, el comedor no da abasto: pasó de alimentar 10 o 15 familias a dar de comer a unas 50 en la actualidad.

"Se nos hizo incalculable los platos de comida que tenemos que llegar a hacer para toda esa cantidad de personas", dijo a Reuters Televisión Robledo, una empleada doméstica de 47 años que tiene un trabajo informal, mientras amasaba pan para cocinar a la parrilla junto a colaboradores que hacían fideos con salsa.

"Me pone triste porque nada cambió y todo sigue peor. A mí me gustaría que cada familia tenga un plato de comida en su mesa para comer con sus hijos y no venir a un comedor", agregó.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó el miércoles que con el 7,8% registrado en mayo, la inflación acumuló un 114,2% en los últimos 12 meses.

Para conseguir la creciente cantidad de alimentos que necesitan en el comedor, Robledo va a un gran mercado de las afueras de Buenos Aires para revolver entre la fruta y verdura que se desecha y rescatar lo que pueda estar en buen estado.

"Nosotros vamos al mercado concentrador y de ahí sacamos la verdura. Cuando salen los chicos para tirarlas nosotros las agarramos, las limpiamos, las picamos y las freezamos, y ahí tenemos para cocinar", contó.

Como en otros comedores del país de 46 millones de habitantes, muchos niños acuden a los comedores para subsistir.

"¿Por qué hay tanta necesidad? Es como que algo está fallando ¿entendés? Estamos peor que antes", dijo Robledo mientras servía arroz con leche a una niña en una botella de plástico cortada.

"¿Cómo les decís a esos chicos que no hay?", concluyó.

(Reporte de Miguel Lo Bianco, escrito por Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin y Walter Bianchi)

