"¿Por qué no?", dice Djokovic sobre conquistar su 24º y 25º Grand Slam este año

Novak Djokovic dejó caer el domingo que ve posible conquistar los cuatro Grand Slam del calendario en un mismo año, una hazaña lograda por última vez en 1969, después de ganar su título grande número 23 en Roland Garros.

Cuando le preguntaron si su objetivo actual es ganar un "24º y 25º" título de Grand Slam, el serbio declaró a France 2 TV: "Sí, por qué no. Me siento bien este año, he ganado los dos Grand Slam que he jugado (Australia y Roland Garros). ¿Por qué no?"

"Voy a intentar volver a ganar Wimbledon. He ganado los cuatro últimos Wimbledon, me siento bien en la hierba", añadió.

Rod Laver fue el último en conquistar los cuatro grandes (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) en el mismo año, en 1969.

Djokovic se quedó a las puertas del hito en 2021, pero perdió contra Daniil Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos.

"Estoy muy motivado, muy inspirado para seguir haciendo historia en este deporte. Me siento bien con mi cuerpo, me siento bien jugando tenis", afirmó.

Djokovic venció al noruego Casper Ruud por 7-6 (7/1), 6-3 y 7-5 el domingo, ganando así su tercer título de Roland Garros y desempatando en número de Grand Slam al español Rafa Nadal, que tiene 22.

gk-dj/mw/hgs/dr

AFP