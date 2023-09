El tercera línea Alfonso Escobar subrayó el carácter histórico del debut de Chile en un Mundial de rugby, el domingo frente a Japón en Toulouse (Francia), y deseó que después de esta generación "vengan muchas más" que contribuyan a la progresión de ese deporte en el país sudamericano.

"Somos la punta de lanza. Este equipo está haciendo historia, es el mejor equipo chileno de la historia de este deporte y esperamos que detrás de nosotros vengan muchos más, que a través de nosotros mucha gente allí pueda conocer el rugby. Esperamos que las nuevas generaciones vayan cosechando los frutos", afirmó Alfonso Escobar en la víspera del debut.

En ese partido estará además acompañado sobre el campo por su hermano Diego, algo que le hace especialmente feliz.

"Al igual que todo el equipo, estamos viviendo un sueño, tratando de estar conscientes en todo momento del día. Si algún minuto pensé en jugar un Mundial, no podía pensar hacerlo con mi hermano. Vivir esto no me puede hacer más feliz", afirmó.

Chile, vigesimosegundo país en la clasificación mundial, validó su billete mundialista tras superar por sorpresa a Estados Unidos.

"Los chicos llegan muy bien, no podían hacer las cosas mejor. Nos vamos a dejar todo en la cancha y vamos a tratar de hacer un partido a nuestra medida", señaló este sábado el entrenador de la defensa, Emiliano Caffera, sobre el duelo ante Japón. Chile tendrá luego partidos ante Samoa, Inglaterra y su vecina Argentina.

Chile llega como equipo en principio más débil del grupo y cayó en sus cuatro partidos de preparación, frente a Uruguay (26-25), Namibia (28-26) y dos veces ante Argentina B (26-20, 40-13).

