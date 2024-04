"Quien falle menos en Mánchester pasará", vaticina Rodrygo

Rodrygo (delantero del Real Madrid a Movistar+ tras empatar 3-3 con el Manchester City en la ida de cuartos de final de la Champions)

"Queríamos ganar, queríamos salir con un resultado positivo en el primer partido, pero al final hemos empatado, fallamos ahí, hemos encajado unos goles que creo que no se podía. (Empezar perdiendo) siempre es difícil salir así perdiendo, pero luego hemos remontado el partido. Podíamos controlar un poco más el partido, ellos tocaban y tocaban, pero nosotros en las contras teníamos mucho peligro y al final es lo que hay. (Rodrygo por la izquierda) No esperaban que yo fuera por la izquierda, hoy hemos hecho diferente, nos ha salido bien, el resultado no es el que queríamos, pero nos ha salido bien y ahora a esperar la próxima semana. Nos toca ganar allí. Está todo abierto, quien falle menos allí pasará".

