"Quiero ser una leyenda" del Real Madrid, afirma Arda Guler

La joven perla turca Arda Guler aseguró este viernes en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid que quiere ser "una leyenda del club" y descartó que pueda salir cedido, ante los rumores que apuntaban a esa posibilidad.

"Hay muchos jugadores importantes, pero estoy listo para competir por un lugar, voy a dar todo para ganarme un puesto en el club", dijo el joven centrocampista, de 18 años, en un acto en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El equipo merengue anunció el jueves el fichaje de Guler por seis temporadas procedente del Fenerbahce.

El Real Madrid no precisó el monto de la operación, pero, según la prensa española, el traspaso habría costado unos 20 millones de euros (21,7 millones de dólares) más unos ocho millones (8,6 millones de dólares) en variables.

Guler admitió que muchos equipos mostraron interés por él, pero "cuando entró el Real Madrid, el resto de las ofertas perdieron valor".

Capaz de jugar como centrocampista ofensivo o extremo derecho, Guler rechazó las especulaciones sobre una eventual cesión durante esta primera temporada como jugador merengue.

"No quiero ir a jugar a otro equipo, ir cedido no entra en mis planes", explicó, insistiendo en que "he venido a jugar".

Preguntado por sus jugador favorito del equipo merengue, el nuevo fichaje del Real Madrid afirmó que "todos son muy importantes, pero para mí Modric es el mejor centrocampista del mundo. Voy a aprender mucho de él, voy a aprovechar esta ocasión".

Guler admitió que ha sido duro dejar el Fenerbahce, pero confió en que el club turco haya entendido su decisión y "van a beneficiarse económicamente de mi decisión. Eso me causa satisfacción", afirmó.

El turco es la quinta incorporación del Real Madrid tras los fichajes del delantero Joselu, el centrocampista inglés Jude Bellingham, el defensa Fran García y el regreso de Brahim Díaz.

AFP