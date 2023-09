"Si estoy aquí es porque quiero ser de nuevo competitivo y pelear por los títulos", aseguró el seis veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez, incapaz de recuperar su nivel tras la caída que sufrió en julio de 2020.

En una entrevista acordada a la AFP durante el Gran Premio de San Marino, este fin de semana, el español de 30 años también evocó su futuro en Honda, por debajo de los otros constructores de la parrilla de salida.

Pregunta: ¿Cómo resumiría sus últimas temporadas en la MotoGP?

Respuesta: "Las últimas tres temporadas fueron una pesadilla. Desde 2020, con la lesión, ha sido muy, muy difícil... Primero por la condición física, pero eso ahora está mucho mejor, estoy en muy buen nivel encima de la moto, pero es verdad que los resultados no llegan. Tenemos que seguir trabajando con el equipo para tratar de mejorar la situación para el futuro, para mejorar nuestro rendimiento. Por supuesto, soy un piloto ganador y para un piloto que ganó muchas veces esto es una situación difícil. Incluso en ocasiones cuesta mantener la motivación. Pero hay que seguir adelante, mantener tus rutinas, entrenar y seguir concentrado".

P: ¿Dónde encuentra la motivación si no es mediante los resultados?

R: "La motivación viene de mi pasión. Estoy disfrutando mucho en la moto. Es cierto que pilotar sin buenos resultados hace que la motivación sea más difícil, pero me motiva sentirme bien. Cuando tuve la lesión en el brazo tenía mucho dolor y era todavía más difícil estar motivado. Ahora es más fácil, pero a la vez es más difícil por la frustración porque te sientes bien pero los resultados nunca llegan. Empiezas a tener algunas dudas sobre ti mismo, sobre si no eres lo bastante bueno. Pero paso a paso estamos, al menos en algunos circuitos más cerca de los mejores. El objetivo de aquí a final de temporada es intentar estar cada vez más cerca, paso a paso".

P: En el aspecto físico, ¿tiene miedo desde su caída de 2020?

R: "Si, por supuesto. Después de lo que pasó en 2020 aprendí de algunos errores. Las lesiones son lesiones, pero durante el tiempo de recuperación cometimos algunos errores y he aprendido de ello. Es verdad que más que miedo tuve muchas dudas sobre cómo será el futuro, cómo estará mi brazo. La moto puede estar mejor o peor, pero puedes cambiar de moto. El cuerpo no lo puedes cambiar".

P: Antes de su última cirugía en junio de 2022 dijo que estaba a punto de dejar la MotoGP. ¿Qué le hizo cambiar de opinión y seguir?

R: "Estaba muy preocupado porque no conseguía disfrutar en la moto, tenía mucho dolor en el brazo. Cuando estás sufriendo, no te gusta hacer algo que te genera sufrimiento. Si chocas contra una pared y sabes que sentirás dolor, no quieres chocar con esa pared. Yendo a un circuito pensaba eso, en que iba a sentir dolor. Así que por eso tenía la duda de si seguir o no, el dolor era grande. La pasión estaba, pero no era suficiente. Después de la cuarta cirugía en el brazo, todo fue mejorando".

P: Está comprometido oficialmente con Honda desde finales de 2024. ¿Cómo ve su futuro a largo plazo?

R: "Espero que todavía me queden muchos años, pero es cierto que para seguir muchos años en MotoGP tengo que sentirme competitivo. Eso significa luchar por las cinco o siete primeras posiciones en cada carrera. Ahora hay muchos constructores diferentes, muchos pilotos que son muy rápido, pero ya veremos. Para el próximo año estamos trabajando duro con el proyecto de Honda para ser competitivos en 2024 y luego en 2025 ya veremos".

P: ¿Está en contacto con otros equipos?

R: "Es evidente que aquí en el paddock, por ahora y por el pasado, tienes algunos contactos. Todo el mundo se conoce, así que tienen contactos con otros equipos y los otros equipos se comunican contigo para conocer tu situación y qué piensas. Pero al final, yo solo intento encontrar lo mejor para volver a la cima. Estoy buscando hacerlo con Honda. Vamos a ver si es posible".

P: ¿Cree que volverá a esa cima en los próximos meses o en los próximos años?

R: "¿En los próximos meses? No. ¿En los próximos años? Eso espero. Estamos muy lejos ahora mismo. Tal vez en un momento dado, en una sola carrera, tal vez. Pero sí que espero volver a la cima en los próximos años".

