"Respetamos al Lyon, pero confiamos en nosotras", dice Aitana Bonmatí

La volante ofensiva del FC Barcelona y actual Balón de Oro, Aitana Bonmatí, pidió "respetar" al Lyon, rival el sábado en la final de la Champions, pero afirmó que confían en ellas y su potencial.

"A mí siempre me gusta hablar de la mentalidad, porque creo que sin esta mentalidad ganadora, ambiciosa, que tenemos no estaríamos donde estamos, pero lo que no me gustaría es estar hablando del pasado porque el pasado te puede servir para aprender pero no significa que mañana se tenga que volver a dar una situación similar a la que hemos vivido", reflexionó la jugadora de 26 años desde la sala de prensa de San Mamés, en Bilbao, la víspera de la final de la Champions en la que las culés buscarán su segundo título consecutivo, tercero en total.

"Creo que tenemos que respetar al rival, es un gran rival, pero también confiamos en nosotras, en nuestro potencial", indicó la catalana, que ve la final al "50-50, igualada".

"Yo nos veo entrenar cada día, nos veo durante la temporada y sé de la mentalidad de nuestro equipo, mañana va a ser un gran día y vamos a salir con esa mentalidad ganadora, ambiciosa de siempre", proclamó Aitana ante una abarrotada sala de prensa.

A su izquierda se hallaba la delantera danesa Caroline Graham y el técnico Jonatan Giráldez, que no continuará la próxima temporada en el club azulgrana y tomará rumbo al campeonato estadounidense.

El entrenador gallego se mostró "muy orgulloso por todo mi periplo en estos tres años como entrenador, los otros tres anteriores como asistente".

"El hecho de jugar en España, en este estadio espectacular, yo creo que la situación en la que estamos la hubiésemos firmado al principio de temporada".

"La posibilidad de jugar una final de Champions en San Mamés con mucha gente que vendrá de Barcelona, y del resto de España y del mundo, el aspecto emotivo siempre está presente, el hecho de dirigir al Barça es muy especial para mí".

Iga/pm

AFP