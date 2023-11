Sausalito estaba lleno: todo Chile esperaba el oro del fútbol de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023. Muy pocos de los 20.000 aficionados que asistieron a la final ante Brasil quedaban en las tribunas cuando los jugadores de Eduardo Berizzo subieron al podio para recibir las medallas de plata.

Las gradas vacías reflejaban la decepción por la derrota sufrida el sábado en penaltis, 4-2, después de un empate 1-1 en los 90 minutos y el alargue.

Chile ganaba hasta el minuto 83.

"Éramos merecedores de la de oro, pero el fútbol tiene estas cosas, que si no defines puedes pagarlo caro", lamentó ante la prensa el central de origen argentino Matías Zaldivia, uno de los tres internacionales absolutos elegidos por Berizzo para reforzar la selección Sub-23 panamericana, junto al arquero Brayan Cortés y al mediocampista César Fuentes.

"Se nos escapó por muy poco. Teníamos mucha ilusión", declaró Zaldivia.

La derrota vuelve a poner en el ojo del huracán al argentino Berizzo, quien llegaba a los Panamericanos criticado por el mal inicio de Chile en la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026, con cuatro puntos en cuatro fechas y la Roja fuera de los ampliados puestos de acceso al evento en Estados Unidos, México y Canadá (seis cupos directos y uno en el repechaje).

Ya en el horizonte aparecen los próximos partidos premundialistas. Chile enfrentará en casa el 16 de noviembre a Paraguay y el 21 visitará a Ecuador en la siempre difícil Quito y sus 2.850 metros de altitud.

- "Son diferentes" -

Mientras la selección de Chile avanzaba en los Juegos Panamericanos, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional local (ANFP), Pablo Milad, lanzaba un mensaje de apoyo a Berizzo que, sin embargo, se podía ver como una advertencia.

"Las eliminatorias y los Juegos Panamericanos son torneos diferentes", manifestó Milad.

Aunque Chile jamás ha sido campeón del fútbol panamericano y su última final en el torneo masculino hemisférico databa de Indianápolis-1987, la caída ante Brasil fue recibida con desasosiego en la prensa chilena, que recuerda que Berizzo contó con excelentes condiciones para buscar un oro inédito.

La liga local se paró para que el entrenador pudiese contar con los mejores talentos Sub-23 disponibles, pues el evento no coincidía con fecha FIFA.

"Es una pena, pero también a la vez orgulloso de mis compañeros", expresó Cortés. "Una que tuvieron, la aprovecharon", agregó sobre el empate de Brasil con un cabezazo de Ronald en el minuto 83, en un corner, después del gol marcado por Maximiliano Guerrero para los anfitriones en el 42.

Brasil, de hecho, alcanzó el pentacampeonato panamericano con la ausencia de sus grandes referentes en la categoría, entre ellos Endrick, joya del Palmeiras y futuro jugador del Real Madrid.

El revés en el fútbol masculino se sumó al encajado por el femenino en la final el viernes contra México, 1-0, en una insólita definición en la que la Roja de Luis Mena jugó sin arqueras naturales por las bajas de Christiane Endler y Antonia Canales, con la delantera María José Urrutia bajo los tres palos.

- "hambre" -

No hay mal que por bien no venga, dice el refrán, y los Panamericanos sirvieron a Chile para poner en cancha a jóvenes como Guerrero, de 23 años, Damián Pizarro, de 18, o Vicente Pizarro, de 21.

"Me preparé harto para esto y el profe me dio la confianza y mis compañeros, así que me quedo contento con el rendimiento que tuve y voy a ir por más", comentó Guerrero.

"Siempre está esa hambre de poder llegar a la (selección) adulta", añadió el volante de Deportes La Serena.

A Chile le ha costado muchísimo el relevo generacional. Alexis Sánchez y Arturo Vidal siguen siendo piezas importantes, sobrevivientes de la generación de oro que alzó dos veces el trofeo de la Copa América, pero el tiempo pasa y la Roja atraviesa una larga sequía, ausente en las últimas dos ediciones del Mundial, Rusia-2018 y Catar-2022.

"Hay que ir pasito a pasito", subraya Cortés, pidiendo calma con la valoración de los talentos emergentes.

Erc/ma