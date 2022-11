"Se puede ganar a cualquier equipo", dice el defensa suizo Elvedi antes del partido contra Brasil

El defensa central suizo Nico Elvedi dijo el sábado que su equipo no iba a mostrarse impresionado por el poder de Brasil, confiando en la calidad de la selección, suficiente para vencer a los favoritos en el duelo del lunes.

"Se puede ganar a cualquier equipo del mundo", comentó el jugador de 26 años del Borussia Monchengladbach. "Conocemos el desafío pero no vamos a escondernos. Sabemos nuestra calidad y que somos capaces de mostrar".

Un segundo gol de Breel Embolo, excompañero de Eldevi en el 'Gladbach', sirvió a Suiza para ganar 1-0 a Camerún en la primera jornada, un resultado que "hizo bien" y "dio mucha confianza" a Elvedi y a sus compañeros.

Suiza ha logrado clasificarse a la fase de eliminación directa en cuatro de sus últimas cinco apariciones en una Copa del Mundo.

Lograr al menos un punto contra Brasil colocaría a la selección centroeuropea en una muy buena posición de cara a alcanzar los octavos de final, antes del tercer y último partido contra Serbia.

Sobre la más que posible ausencia del jugador talismán Neymar Jr, lesionado y que podría perderse toda la fase de grupos, Elvedi dijo tener pocas esperanzas en que eso cambie el devenir del partido.

"No cambia demasiado para nosotros. Tienen suficientes jugadores 'top' que pueden jugar en esa posición", analizó. "Dormiré exactamente igual que siempre. No voy a dormir mejor porque Neymar no juegue".

Suiza y Brasil llegan al enfrentamiento en igualdad de condiciones en el Grupo G, y Elvedi dijo que su equipo iba a saborear la oportunidad de "medirnos contra los mejores".

"Sabemos que es un oponente realmente muy difícil... Brasil es uno de los favoritos pero miramos hacia adelante. Estamos listos para este partido".

dwi/dam/psr

AFP