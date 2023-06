"Seguir" en el PSG es "mi única opción", reafirma Kylian Mbappé

El atacante estrella del París Saint-Germain Kylian Mbappé reafirmó este jueves que "seguir en el club" de la capital francesa es su "única opción", rechazando entrar en un pulso con la entidad ni incidir en su negativa a continuar allí después de que termine su contrato en junio de 2024.

"Ya he respondido. He dicho que mi objetivo es continuar, seguir en el club, es mi única opción. No creía que una carta pudiera matar u ofender a alguien", afirmó el campeón mundial de 2018, en alusión al correo enviado el lunes a los dirigentes parisinos sobre su decisión de no activar la opción para un año suplementario en el PSG.

AFP