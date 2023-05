"Sería un sueño", dice Alcaraz sobre jugar el dobles con Nadal en París-2024

"Dejar fluir mi juego y disfrutar" es el objetivo del español Carlos Alcaraz para llegar lejos en Roland Garros, explicó este viernes el número 1 mundial, que calificó de "sueño" la posibilidad de disputar el dobles de los Juegos de París 2024 con su legendario compatriota Rafael Nadal.

Alcaraz, de 20 años, fue el plato fuerte del 'media day' de Roland Garros, a dos días del arranque del torneo, que disputará por tercera ocasión.

- Primer grande como primer favorito -

"Es una locura ser el primer cabeza de serie en un Grand Slam, pero es algo para lo que he trabajado. Me alegra ser el número 1, pero no siento más presión por serlo. Tengo claro a qué vengo, cómo tengo que jugar y sentirme. No debo poner tanto énfasis en los resultados para mantener el número 1, sí dejar fluir mi juego, disfrutar y así vendrán los buenos resultados".

- Un torneo más abierto sin Nadal -

"Me sentí mal cuando supe que no podía jugar aquí en Roland Garros y probablemente el resto del año. Como fan del tenis siempre quiero ver a Rafa jugar, ver a los mejores del mundo en los torneos. Además puedo aprender de él desde muy cerca, en el vestuario... Fue duro escuchar que no venía. Espero que pueda estar el año que viene".

"Obviamente estando Rafa aquí es más complicado, pero nunca le he tenido miedo a nadie. Aunque hubiera estado no tendría menos posibilidades, soy así de ambicioso. Tampoco siento tanta presión porque los ojos estén en mí porque no está Rafa, quiero fluir y disfrutar para mostrar mi juego".

- Jugar París-2024 con Rafa -

"Para mí sería un sueño que jugáramos el dobles en los Juegos. Vamos a ver cómo va este año, espero que bien. Pueden pasar muchas cosas, pero espero que ambos estemos en los Juegos".

- Mejoría como jugador -

"Hablando de tenis, soy el mismo jugador que el año pasado, pero tengo mejor mentalidad, también leo mejor lo que pasa en la cancha, esto es muy importante y es la principal diferencia con el año pasado".

"Al principio, cuando jugaba en los mejores estadios era duro para mí mantener la calma. Recuerdo contra Rafa la primera vez en Madrid, fue muy duro... Hubo muchos partidos en los que no estuve cómodo. Pero aprendí de esas situaciones y ahora me siento muy bien en los grandes estadios".

- Ausencia en Australia -

"Fue muy duro el final del año pasado, no pude jugar el Masters y luego el Abierto de Australia, que era un torneo que tenía muchas ganas, podía haber conseguido un buen resultado... Al mismo tiempo soy un chico que busca el lado positivo de todo. Fue un buen tiempo para preparar la temporada. Entrenar y mantener la calma me ayuda en la competición".

- Eliminación prematura en Roma -

"Tomé unos días de descanso en los que no hice nada, solo estar con la familia y los amigos, compartiendo tiempo de calidad en casa. Jugué un día a golf... Luego estuve entrenando cinco días en la academia. Preparar Roland Garros con tiempo ha sido muy bueno".

Pm/dr

AFP