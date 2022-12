"Si conseguimos eliminar a España será una bonita sorpresa", dice Regragui

El seleccionador marroquí, Walid Regragui, consideró este lunes que eliminar a España en octavos de final del Mundial "sería una bonita sorpresa", advirtiendo que van a darlo todo para lograrlo y que cuentan con armas para ello.

"Va a ser un partido muy difícil para nosotros, contra uno de los mejores equipos del mundo, con mucha ambición, es uno de los favoritos", dijo Regragui en la rueda de prensa previa al encuentro del martes.

"Estamos preparados, tenemos virtudes para dar la sorpresa. Si conseguimos eliminar a España será una bonita sorpresa para nosotros y para nuestro país", añadió el seleccionador marroquí.

"La parte crucial es lo mental y en eso todos mis jugadores están listos. Es una final y tenemos que darlo todo", dijo Regragui, cuya selección se clasificó como líder de su grupo.

"Queremos ganar, pero respetamos a España como también estoy seguro que ellos nos respetan a nosotros", afirmó el técnico marroquí.

"Tienen el ADN de estas grandes competiciones que no tenemos nosotros. Hace 36 años que no llegamos a unos octavos de final. Hasta ahora no ha habido sorpresas, eso quiere decir que las grandes naciones están ahí. Ahora nos toca a nosotros dar la sorpresa", explicó Regragui.

Para el seleccionador marroquí, "España es uno de los mejores equipos del mundo porque saben lo que proponen: hacer daño con la posesión del balón".

"La posesión la van a tener y tenemos que aceptarlo, pero tenemos nuestras armas", dijo Regragui.

"Desde que hemos entrado en este torneo, son todo finales. Vamos a intentar ganar esta con nuestros valores, nuestros principios", añadió el seleccionador marroquí.

Regragui llamó a dejar atrás el partido del último mundial de Rusia, cuando las dos selecciones empataron en la fase de grupos.

"No miramos a lo que pasó, es lo que digo a los jugadores, tenemos una nueva generación, es una nueva mentalidad, no es el mismo equipo de 2018 y tampoco es la España de 2018", afirmó.

"Va a ser un partido entre dos equipos de alto nivel", concluyó Regragui.

