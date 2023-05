"Si me odia, no puedo hacer nada", dice Sabalenka sobre la ucraniana Kostyuk

"Si me odia, no puedo hacer nada", declaró la bielorrusa Aryna Sabalenka este viernes en conferencia de prensa acerca de su duelo del domingo en la primera ronda de Roland Garros contra la ucraniana Marta Kostyuk.

"Intento no pensar en esas cosas negativas, al final no me incumbe. Si me odia, que as√≠ sea, no puedo hacer nada. Habr√° siempre personas que me aprecien y otras que me detesten. Si ella me odia, no es algo rec√≠proco", dijo Sabalenka, n√ļmero dos mundial.

Kostyuk, 28ª jugadora de la WTA, es muy crítica por la respuesta a la guerra en Ucrania aportada por las instancias del tenis mundial.

En el √ļltimo US Open la ucraniana rechaz√≥ saludar a la antigua n√ļmero 1 mundial, la bielorrusa Victoria Azarenka, tras el choque entre ambas, poniendo la raqueta cuando su rival le ofreci√≥ la mano.

Podría repetir el gesto ante Sabalenka, ganadora del Abierto de Australia.

"Sobre la ausencia de saludo con la mano, la comprendo. Es dif√≠cil darle la mano a un bielorruso o a un ruso. ¬ŅQu√© mensaje enviar√≠an a su pa√≠s?", dijo Sabalenka.

La n√ļmero dos mundial se reafirm√≥ en un mensaje de paz. "Pondr√≠a fin a la guerra", dijo, a√Īadiendo que para ella "el deporte no deber√≠a politizarse".

"Somos deportistas, si no le conviene darme la mano, me da igual", zanjó.

Rbo/pm

AFP