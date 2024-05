"Sin prisa, pero sin pausa", la reina Yulimar Rojas apunta a los Mundiales de 2025

Tras los primeros pasos de su rehabilitación por una lesión que le impedirá defender su oro olímpico en el salto triple en París-2024, Yulimar Rojas prepara "la vuelta de la reina" con la vista en los Mundiales de atletismo de 2025.

"No pienso en cuándo me voy a recuperar, sino en cómo. Quiero estar sana completamente, quiero regresar a las pistas y no recaer", comenta Rojas a periodistas en Caracas por videoconferencia desde Barcelona, España, donde sigue tratamiento.

"Quiero recuperarme paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, y pensar en el año próximo", añadió. "Será un año muy importante para mí, un año de superación que va a tener un aire diferente, el de la venida de Yulimar Rojas, la vuelta de la reina, y estoy esperando con ansias".

Rojas, de 28 años, anunció el mes pasado su baja de los Juegos Olímpicos de París por una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo sufrida durante un entrenamiento en Barcelona.

Había ganado la medalla de oro del triple salto en Tokio-2020, después de la plata obtenida en Rio de Janeiro-2016.

"Los dos mundiales que vienen el año próximo son mi reto y siempre he dicho que soy una mujer de retos", indica Rojas con confianza frente al largo proceso de recuperación que afronta. "Estoy muy optimista (...), aunque ha sido difícil sobrellevar esta etapa".

El Mundial en pista cubierta se disputará en Nankín, China, entre el 21 y el 23 de marzo de 2025 y el Mundial al aire libre será en Tokio del 13 y el 21 de septiembre.

La ambición de Rojas sigue intacta. Con siete títulos mundiales del triple salto en su palmarés, cuatro a cielo abierto (2017, 2019, 2022 y 2023) y tres bajo techo (2016, 2018 y 2022), aspira a dar caza a los nueve del mito cubano Iván Pedroso, su entrenador.

Pedroso ganó en su especialidad, el salto largo, cuatro oros mundiales outdoor (1995, 1997, 1999 y 2001) y cinco indoor (1993, 1995, 1997, 1999 y 2001).

"Mi entrenador sabe que debe seguir temblando, porque no me voy a rendir hasta destronarlo en títulos", suelta Rojas con una carcajada.

- "Tocar corazones" -

La atleta participó a distancia en un acto de su fundación, 'Yulimar Rojas 45', que entregó este jueves 10 becas a deportistas de Venezuela que competirán en París-2024 y cinco a atletas que están en busca de la clasificación.

Los pesistas Julio Mayora y Keydomar Vallenilla, ganadores de medallas de plata en Tokio-2020 que ahora intentarán repetir podio, están entre los beneficiados.

"A través del deporte podemos tocar corazones (...). Competitivamente no voy a estar en París, pero sé que a través de estos atletas y de la delegación de Venezuela que va a participar, sí voy a estar", dijo Rojas. "Voy a estar en esos corazones".

El mediofondista José Maita, medallista de oro en los 800 metros de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023, también fue becado mientras batalla por su cupo olímpico.

"Asumimos el compromiso, la responsabilidad", declaró Maita. "Vamos a darle fuerte para dejar nuestro nombre en la zona más alta del podio, como lo ha hecho muchas veces nuestra Yulimar Rojas".

Erc/jt/ma

AFP