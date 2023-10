Xavi Hernández (entrenador del Barcelona en rueda de prensa tras perder 2-1 con el Real Madrid)

"Es una pena, porque hemos empezado bien. La clave del partido es la efectividad. Es un partido desgraciado para nosotros. Creo que es injusta la victoria del Madrid hoy. Son mucho más efectivos que nosotros, es la gran diferencia. Hemos jugado bien pero es el fútbol, cuando no tienes efectividad. La efectividad es la que marca la diferencia. La jugada es desgraciada al final, un rebote, no podía controlar Modric y cayó a Bellingham. Es un gran futbolista, ha marcado la diferencia hoy. Creo que hemos merecido mucho más. No es una satisfacción evidentemente, pero hay que seguir. Hemos dado un paso adelante en el juego. (retroceso tras el empate) Ellos aprietan alto, ganan más segundos balones, el cansancio también, muchas cosas. El resumen es sencillo, 60 minutos muy buenos donde hicimos un gol, 25 minutos del Madrid y te hacen dos. (Gavi) Ha estado sensacional. Creo que Gavi es el alma del equipo, no pierde pelotas, gana duelos, con intensidad que es fundamental para el equipo. (Bellingham) Es un grandísimo jugador y está en estado de gracia".

Rbs-gr/dr