Diego Simeone (entrenador del Atlético de Madrid en rueda de prensa tras ganar 6-0 al Celtic en Champions):

"Arrancamos bien, tuvimos una intensidad muy alta para ser valientes y presionar en campo de ellos cuando eramos once contra once, llegamos al gol, manejamos el tr√°mite del partido con buen paso, vino la expulsi√≥n y es dif√≠cil jugar con uno menos, siempre intentaron seguir jugando, no hac√≠an pases largos, y eso nos permit√≠a presionarlos. Terminamos redondeando un partido importante para nosotros. (Griezmann) Cuando algunos no estaban de acuerdo con su regreso, yo estaba convencido de que naci√≥ para jugar en el Atl√©tico de Madrid, revirti√≥ esa situaci√≥n, es uno de los futbolistas con m√°s goles en la historia del club, tiene hambre, llega al gol, entiendo lo que es jugar de interno, asiste, soy afortunado de tener un jugador como Griezmann. No tengo ninguna duda de que en lo que le queda por recorrer en el Atl√©tico va a ser uno de lo mejores jugadores hist√≥ricos del equipo. Griezmann es un futbolista que interpreta muy bien el juego. A mi ojo, el equipo fue intenso, fue valiente, el equipo fue a buscar el partido, le favoreci√≥ quedarse con uno m√°s y a√ļn as√≠ sigui√≥ buscando el gol, me voy contento y esperando repetir partidos como este. Siento que tendremos que ir a jugar a Holanda con el Feyenoord en un partido duro, venimos todos apretados, el partido del Feyenoord tendr√° una grand√≠sima intensidad, ser√° duro y tendr√° una gran importancia".

Gr/pm