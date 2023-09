Ciudad de méxico, 9 sep (reuters) - el delantero mexicano jesús "tecatito" corona aseguró el sábado que la experiencia conseguida en 10 años jugando en clubes europeos será su principal aporte en su regreso al club monterrey.

Los "Rayados" de Monterrey anunciaron el 1 de septiembre el regreso de Corona, quien en Europa jugó para el Twente de Países Bajos, Porto de Portugal y Sevilla de España.

"La experiencia de estos 10 años, me ha tocado tener mucho roce con muchos jugadores muy buenos, creo que eso no cualquiera lo consigue, hoy regreso con esa experiencia y todo lo aprendido en Europa. Estos 10 años no fueron paseando por Europa, me han ayudado bastante a nivel deportivo y humano, he mejorado bastante", dijo Corona en conferencia.

"Llevo 10 años afuera, creo que me fui joven, y lo que se debe de aplaudir es eso, el no regresar joven sino el irse joven y arriesgarse a tener ese sueño", agregó.

El futbolista de 30 años formó parte de la selección de México en el Mundial de 2018, pero quedó descartado de la Copa del Mundo de 2022 debido a una fractura de peroné.

Inició su carrera en 2010 con Monterrey, tres años después llegó a Europa para fichar con el Twente. En 2015 pasó al Porto donde ganó la liga en las temporadas 2017-2018 y 2019-2020, la Copa de Portugal en la temporada 2019-2020 y las supercopas en 2019 y 2021. Y en 2022 pasó al Sevilla.

En su primera etapa con Monterrey, Corona fue campeón en el torneo Apertura 2010, y ganó la Liga de Campeones de Concacaf en 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.

"Claro que me veo en ese escenario de campeón, pero vamos paso a paso, lo primero es integrarme al equipo, tomar ritmo y pelear por un lugar. Sé que conseguimos grandes cosas (hace 10 años), pero el club ha evolucionado increíblemente y hemos estado a pasitos de poder lograr campeonatos, creo que vamos por buen camino, el club está trabajando para hacer grandes cosas", apuntó Corona. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)