"Temía perder a mis bebés" por el dengue, dice una embarazada en Perú

"Mi temor era perder a mis bebés", asegura a la AFP Josselyn Caqui, una mujer embarazada postrada en una cama de un hospital tras contraer el dengue que, impulsada por el fenómeno climático El Niño, registra récord de casos y fallecidos en Perú.

Con quince semanas de gestación, Caqui, de 32 años y en espera de mellizos, lleva internada cinco días en el hospital Sergio Bernales del distrito de Comas, en el norte de Lima, donde decenas de pacientes infectados son atendidos diariamente.

"No sé cómo me he contagiado. Es horrible tener el dengue en el cuerpo", dice a la AFP desde su cama cubierta por un enorme tul blanco que la protege de nuevas picaduras del mosquito trasmisor del virus.

El hospital separó un pabellón para dengue, donde más de una veintena de enfermos graves están internados.

El dengue es una enfermedad viral que se contrae por la picadura de mosquitos, pero no se transmite entre los humanos. En los casos de embarazadas existe un riesgo potencial de contagio a los bebés.

Perú registra 147 muertes por dengue y más de 155.000 casos notificados al 17 de abril, según el ministerio de Salud. Dichas cifras superan con largueza los 39 fallecidos y 34.000 casos registrados en el mismo período de 2023.

- Lima golpeada por el dengue -

El dengue golpea con fuerza a la capital de 10 millones de habitantes. Los casos suman unos 30.000 entre enero y abril, 33 veces más que los 900 de 2023.

"Estamos en una curva de ascenso en Lima por su densidad poblacional", dijo el ministro de Salud, César Vásquez al diario El Comercio.

Esta enfermedad potencialmente mortal que provoca fiebre, dolor de cabeza, malestar muscular y en las articulaciones, se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, el "Aedes aegypti".

"Sentí temor por mi vida, pero ahora estoy un poco más estabilizado", comentó el estudiante Alonso Vergaray ,de 18 años, quien sufrió una hemorragia en la garganta a causa del dengue.

"Me sentí mal de un momento a otro, no tenía apetito, se me fueron las fuerzas", acotó el albañil Luis Camacho, de 60 años, internado hace cuatro días.

En el hospital Sergio Bernales, ubicado a las faldas de un cerro se han atendido entre enero y abril 2.200 personas. La cifra supera en más del 200% a los de similar período de 2023, según la infectóloga Diamantina Moreno.

"Sentí preocupación al escuchar que la gente llegaba a fallecer" por dengue, admitió a la AFP Carla Soto, una estudiante de 18 años, que tuvo hemorragia vaginal por la enfermedad.

- La ola de calor del Niño -

Las altas temperaturas ocasionadas por el fenómeno climático El Niño, entre mediados de 2023 y marzo de 2024, favorecieron la expansión del dengue.

"Este clima es adecuado para la reproducción del 'Aedes aegypti', es propicio para el mosquito", resaltó la infectóloga Moreno.

El ministerio de Salud ha realizado acciones de control larvario y fumigaciones casa por casa, mercados y parques para combatir al mosquito.

La grave situación llevó al gobierno peruano a declarar en febrero la emergencia sanitaria en 20 de sus 25 regiones.

Perú tuvo en 2023 el peor registro por dengue en cuatro décadas, cuando la enfermedad mató a 445 personas y causó más de 270 mil contagios.

El Cono Sur sufre una ola de contagios de dengue. En esta región se registran el 92% de los casos de Latinoamérica y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud, que ya advirtió que en los poco más de tres meses de 2024 se han detectado 5,2 millones de casos en la región, 700.000 más que en todo el año pasado.

En Brasil se quintuplicaron los casos de dengue en las primeras cinco semanas del año respecto al mismo periodo del 2023, mientras que en Argentina se han registrado 129 muertes por esta enfermedad en los primeros 3 meses del 2024 por 13 del primer trimestre del año anterior.

Cm/ljc/dga